Дизайнера, которому при задержании 27 июля в Москве сломали ногу, оштрафовали на 10 тысяч рублей

Столичный дизайнер Константин Коновалов, ранее сотрудничавший со студией Артемия Лебедева, оштрафован на 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения массовых акций. Постановление было вынесено 17 сентября судьей Савеловского суда Москвы Ольгой Чистовой.

Сам Коновалов на заседании не присутствовал, так как лечит в больнице ногу, которую полицейские сломали ему при задержании. На решение суда он отреагировал в Twitter.

«Ну как это вообще? Мне сломали ногу — даже не знаю, сколько суммарно лечение встанет. Раздавили наушник — 5 000 рублей. Лишили нормальной жизни на месяцы. А теперь штраф 10 000 за шествие, в котором я не участвовал?» – возмущён молодой человек.

Коновалов утверждает, что в день массовых задержаний 27 июля он вышел на пробежку и остановился у мэрии Москвы, чтобы сфотографировать на телефон автозаки. Тут его и задержали, повалив на бордюр, о который нога и ударилась.

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27 июля в столице прошел несанкционированный митинг в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов. На акции протеста задержали более 1000 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки). Были вынесены первые приговоры, некоторые из них достаточно серьезные. Например, москвич Данила Беглец получил 2 года колонии за то, что толкнул полицейского. Другому участнику, Ивану Подкопаеву дали три года колонии за распылённый газовый баллончик. Ещё с пяти фигурантов обвинения были сняты.