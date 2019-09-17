«Зенит» и Лига чемпионов. Снова вместе

Мы опять будем слушать гимн Генделя о «великих командах-чемпионах», утирать объяснимую слезу умиления от возвращения в главный клубный турнир мира и в режиме высоких ожиданий ждать выхода из группы со второго места.

Впервые под руководством русского тренера петербургский клуб начнет в населенном пункте, который благодаря школьному курсу истории мы знаем как город французских ткачей. Игра — непривычно рано вечером, и пока мы напомним, почему Лига чемпионов – это так важно.

«Зенит» дебютировал в главном клубном турнире совсем недавно — после первых золотых медалей в российской истории. Советские бодания с «Волеренгой» и «Куусюси» вспоминать, пожалуй, неуместно — очень уж сильно изменился футбол в 21 веке. Тем не менее за эти 10 лет с хвостиком петербургские любители футбола стали считать прослушивание «Садка-Священника» обязательной частью осени: походы за грибами на полигон под Каменкой, неизбежное «Плачущее небо под ногами» в тяжелой ротации на радиостанциях и матчи Лиги чемпионов на стадионе «Петровский».

Бывало по-разному. Скромно заняли третье место в дебютной группе с Диком Адвокатом. Тогда «Зенит» в первом матче прагматично вел дело к ничьей с «Ювентусом», но на 76 минуте к мячу подошел Алессандро Дель Пьеро. Нынешний чиновник петербургского клуба и по совместительству риелтор Вячеслав Малафеев дернулся не в ту сторону, и мяч после удара с 40 метров залетел в ворота. Малафеев после пополнил фонд цитат великих: «Этот мяч не взял бы ни один вратарь мира». На выходе из самолета, приземлившегося в Петербурге, Андрей Аршавин, стоявший в очереди за вратарем, бубнил себе под нос: «Этот удар не взял бы ни один вратарь мира, этот удар не взял бы ни один вратарь мира… Да ни одному вратарю в мире Дель Пьеро не стал бы бить с 40 метров. А тут видит: Слава стоит. Дай, думает, пробью». Андрей Сергеевич всегда был остер на язык.

У Лучано Спаллетти с первой попытки удалось выбить историческое достижение — первая в истории клуба лигочемпионская весна, и в той проигранной одной восьмой финала против «Бенфики» – привет, «Орлы»! – петербургский клуб выглядел достойно.

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«Зенит» Андре Виллаш-Боаша вообще установил рекорд самого северного города-миллионера: 5 побед на групповом этапе и второй выход в весну.

Увы, в последние годы случилась засуха. Бронзовые медали Боаша и Мирчи Луческу да пятое место при Роберто Манчини исключили петербургский клуб из списка участников закрытого элитного клуба. И это категорически расстраивало одного болельщика, которого в московских спортивно-журналистских кругах принято называть патроном «Зенита». Действительно, Алексей Миллер никогда не имел формальной должности в клубе. Но именно его позиция определяла вектор стратегического развития.

Летом 2005 года «Зенит» продал в «Спартак» Владимира Быстрова. «Газпром» на тот момент входил в число акционеров, но мажоритариями были банкиры из ПСБ, они же занимались оперативным управлением. Именно продажа собственного воспитанника принципиальному сопернику — и в этом я уверен железобетонно— стала причиной выкупа контрольного пакета на тот момент крупнейшей газовой монополией мира. Логика была дословно такой: «Мы даем деньги. А у нас за спиной продают важнейшего игрока. Мы решили исправить ситуацию».

Дальше, мне кажется, дело было так. Сразу оговорюсь, что это моя фантазия, основанная на многочисленных беседах с интересными собеседниками. Стандарты в «Газпроме» на уровне деклараций — высочайшие. «Зенит» покупали не для борьбы, а чтоб доминировал, чтоб стал национальным лидером, чтоб футбольная столица возвратилась в Санкт-Петербург. Естественно, дальше — больше, дальше Лига чемпионов. Для такого турнира нужен достойный стадион. Строить его «Газпрому» не с руки, в целом монополия занята несколько иными делами, поэтому примерно тогда же, летом 2005 года, принимается решение о переводе «Газпромнефти» в Петербург с соответствующим переводом налоговых отчислений в бюджет города. В итоге договариваются: мы, газовая семья, платим Смольному, а тот уже руками комитета по строительству сносит ветерана имени Кирова и строит на его месте фантастическую арену уровня газпромовских нормативов. Гусары, держимся: со скрипом, с небольшим увеличением сметы, с легким смещением сроков, всего лишь с парой-тройкой уголовных дел, но стадион сдали.

Уверен, что не для Лиги Европы строили «Газпром Арену»: футбол — он как осетрина, и всерьез обсуждать можно только Лигу чемпионов. Пересуды визитов к «Вардару» или к испанскому ПГТ «Вильяреал» – они не от хорошей жизни, они от безысходности. Когда-то и матчи против «Брэдфорда» с «Татабаньей» были в диковинку. А вот к действительно хорошему привыкаешь быстро.

Пока строили стадион, «Газпром» стал спонсором Лиги чемпионов. Тоже мне почему-то кажется, что без Алексея Борисовича такое решение вряд ли бы приняли. Впервые слова о потенциальном спонсорстве прозвучали на газовом конгрессе в Малайзии 6 июня 2012 года. Через месяц объявили об официальном сотрудничестве: за первый трехлетний контракт заплатили порядка 130 млн евро. Получилось очень изящно: на рекламных бортах «Газпром» и на груди футболистов «Зенита» «Газпром». Следующий контракт — с 2015 по 2018 — эксперты объясняли желанием газовой структуры улучшить имидж компании в Европе. Но футбольного болельщика не обманешь: естественно, на трибунах говорили о том, что это все ради «Зенита».

Стадион заработал, а Лиги чемпионов — см. выше — как-то не прибавилось. Более того, чемпионом страны стал «Спартак», то есть Леонид Федун и Вагит Алекперов. В мае 2017 года ребята на углеводородной встрече поздравили Миллера с третьим местом, равным пролету мимо главного клубного турнира. Не хочу думать, с каким усилием принимались поздравления. Уверен, что надписи «Лукойл» на красно-белых футболках в Лиге чемпионов плохо сочетались с сине-белым «Газпромом» на рекламных щитах. Реакция была стремительная: как не справившихся с высокими стандартами из клуба попросили президента, главного тренера со штабом, с десяток футболистов, пару комментаторов и даже пресс-атташе. Вновь пришедшим после 5 места и очередного пролета мимо Лиги чемпионов тоже дали немного времени: очередная кадровая революция случилась в феврале 2019 года.

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Рассказывают, что именно по настоянию Алексея Миллера в конце августа 2012 года были куплены Халк с Акселем Витселем. С понятной задачей: вот вам два парня за 100 млн долларов, теперь ждем победы в Лиге чемпионов. Что не получилось — мы знаем. Ныне безработный Спаллетти давно любуется собственными виноградниками в Чертальдо, а вот Сергей Семак, входивший в тот тренерский штаб, которому ставили задачу дойти до финала и выиграть, очень хорошо понимает важность нынешней ставки.

Уверен, что в мае 2018 года Семака собеседовали в офисе «Газпромнефти» на Английской набережной на две задачи: вернуть чемпионство и напомнить о «Зените» Лиге чемпионов. С первой задачей Семак справился. Начинается вторая серия, и почему-то хочется пожелать Сергею Богдановичу удачи.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»