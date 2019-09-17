Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +11
$ 64.12р
70.60р
16:32 17.09.2019
Расширенный поиск

Федор Погорелов
17.09.2019 14:06
Печать

«Зенит» и Лига чемпионов. Снова вместе

Мы опять будем слушать гимн Генделя о «великих командах-чемпионах», утирать объяснимую слезу умиления от возвращения в главный клубный турнир мира и в режиме высоких ожиданий ждать выхода из группы со второго места.

Впервые под руководством русского тренера петербургский клуб начнет в населенном пункте, который благодаря школьному курсу истории мы знаем как город французских ткачей. Игра — непривычно рано вечером, и пока мы напомним, почему Лига чемпионов – это так важно. 

«Зенит» дебютировал в главном клубном турнире совсем недавно — после первых золотых медалей в российской истории. Советские бодания с «Волеренгой» и «Куусюси» вспоминать, пожалуй, неуместно — очень уж сильно изменился футбол в 21 веке. Тем не менее за эти 10 лет с хвостиком петербургские любители футбола стали считать прослушивание «Садка-Священника» обязательной частью осени: походы за грибами на полигон под Каменкой, неизбежное «Плачущее небо под ногами» в тяжелой ротации на радиостанциях и матчи Лиги чемпионов на стадионе «Петровский».

Бывало по-разному. Скромно заняли третье место в дебютной группе с Диком Адвокатом. Тогда «Зенит» в первом матче прагматично вел дело к ничьей с «Ювентусом», но на 76 минуте к мячу подошел Алессандро Дель Пьеро. Нынешний чиновник петербургского клуба и по совместительству риелтор Вячеслав Малафеев дернулся не в ту сторону, и мяч после удара с 40 метров залетел в ворота. Малафеев после пополнил фонд цитат великих: «Этот мяч не взял бы ни один вратарь мира». На выходе из самолета, приземлившегося в Петербурге, Андрей Аршавин, стоявший в очереди за вратарем, бубнил себе под нос: «Этот удар не взял бы ни один вратарь мира, этот удар не взял бы ни один вратарь мира… Да ни одному вратарю в мире Дель Пьеро не стал бы бить с 40 метров. А тут видит: Слава стоит. Дай, думает, пробью». Андрей Сергеевич всегда был остер на язык.

У Лучано Спаллетти с первой попытки удалось выбить историческое достижение — первая в истории клуба лигочемпионская весна, и в той проигранной одной восьмой финала против «Бенфики» – привет, «Орлы»! – петербургский клуб выглядел достойно. 

Реклама

«Зенит» Андре Виллаш-Боаша вообще установил рекорд самого северного города-миллионера: 5 побед на групповом этапе и второй выход в весну. 

Увы, в последние годы случилась засуха. Бронзовые медали Боаша и Мирчи Луческу да пятое место при Роберто Манчини исключили петербургский клуб из списка участников закрытого элитного клуба. И это категорически расстраивало одного болельщика, которого в московских спортивно-журналистских кругах принято называть патроном «Зенита». Действительно, Алексей Миллер никогда не имел формальной должности в клубе. Но именно его позиция определяла вектор стратегического развития.

Летом 2005 года «Зенит» продал в «Спартак» Владимира Быстрова. «Газпром» на тот момент входил в число акционеров, но мажоритариями были банкиры из ПСБ, они же занимались оперативным управлением. Именно продажа собственного воспитанника принципиальному сопернику — и в этом я уверен железобетонно— стала причиной выкупа контрольного пакета на тот момент крупнейшей газовой монополией мира. Логика была дословно такой: «Мы даем деньги. А у нас за спиной продают важнейшего игрока. Мы решили исправить ситуацию». 

Дальше, мне кажется, дело было так. Сразу оговорюсь, что это моя фантазия, основанная на многочисленных беседах с интересными собеседниками. Стандарты в «Газпроме» на уровне деклараций — высочайшие. «Зенит» покупали не для борьбы, а чтоб доминировал, чтоб стал национальным лидером, чтоб футбольная столица возвратилась в Санкт-Петербург. Естественно, дальше — больше, дальше Лига чемпионов. Для такого турнира нужен достойный стадион. Строить его «Газпрому» не с руки, в целом монополия занята несколько иными делами, поэтому примерно тогда же, летом 2005 года, принимается решение о переводе «Газпромнефти» в Петербург с соответствующим переводом налоговых отчислений в бюджет города. В итоге договариваются: мы, газовая семья, платим Смольному, а тот уже руками комитета по строительству сносит ветерана имени Кирова и строит на его месте фантастическую арену уровня газпромовских нормативов. Гусары, держимся: со скрипом, с небольшим увеличением сметы, с легким смещением сроков, всего лишь с парой-тройкой уголовных дел, но стадион сдали.

Уверен, что не для Лиги Европы строили «Газпром Арену»: футбол — он как осетрина, и всерьез обсуждать можно только Лигу чемпионов. Пересуды визитов к «Вардару» или к испанскому ПГТ «Вильяреал» – они не от хорошей жизни, они от безысходности. Когда-то и матчи против «Брэдфорда» с «Татабаньей» были в диковинку. А вот к действительно хорошему привыкаешь быстро.

Пока строили стадион, «Газпром» стал спонсором Лиги чемпионов. Тоже мне почему-то кажется, что без Алексея Борисовича такое решение вряд ли бы приняли. Впервые слова о потенциальном спонсорстве прозвучали на газовом конгрессе в Малайзии 6 июня 2012 года. Через месяц объявили об официальном сотрудничестве: за первый трехлетний контракт заплатили порядка 130 млн евро. Получилось очень изящно: на рекламных бортах «Газпром» и на груди футболистов «Зенита» «Газпром». Следующий контракт — с 2015 по 2018 — эксперты объясняли желанием газовой структуры улучшить имидж компании в Европе. Но футбольного болельщика не обманешь: естественно, на трибунах говорили о том, что это все ради «Зенита». 

Стадион заработал, а Лиги чемпионов — см. выше — как-то не прибавилось. Более того, чемпионом страны стал «Спартак», то есть Леонид Федун и Вагит Алекперов. В мае 2017 года ребята на углеводородной встрече поздравили Миллера с третьим местом, равным пролету мимо главного клубного турнира. Не хочу думать, с каким усилием принимались поздравления. Уверен, что надписи «Лукойл» на красно-белых футболках в Лиге чемпионов плохо сочетались с сине-белым «Газпромом» на рекламных щитах. Реакция была стремительная: как не справившихся с высокими стандартами из клуба попросили президента, главного тренера со штабом, с десяток футболистов, пару комментаторов и даже пресс-атташе. Вновь пришедшим после 5 места и очередного пролета мимо Лиги чемпионов тоже дали немного времени: очередная кадровая революция случилась в феврале 2019 года.

Реклама


Рассказывают, что именно по настоянию Алексея Миллера в конце августа 2012 года были куплены Халк с Акселем Витселем. С понятной задачей: вот вам два парня за 100 млн долларов, теперь ждем победы в Лиге чемпионов. Что не получилось — мы знаем. Ныне безработный Спаллетти давно любуется собственными виноградниками в Чертальдо, а вот Сергей Семак, входивший в тот тренерский штаб, которому ставили задачу дойти до финала и выиграть, очень хорошо понимает важность нынешней ставки. 

Уверен, что в мае 2018 года Семака собеседовали в офисе «Газпромнефти» на Английской набережной на две задачи: вернуть чемпионство и напомнить о «Зените» Лиге чемпионов. С первой задачей Семак справился. Начинается вторая серия, и почему-то хочется пожелать Сергею Богдановичу удачи. 

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Эталон»
      17.09.2019 14:51

      Во II очереди квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершаются фасадные работы

      Во второй очереди масштабного проекта редевелопмента – квартала «Галактика», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга, завершаются фасадные работы.
      ГК «КВС»
      17.09.2019 14:12

      Открыты продажи коммерческих помещений в клубном доме «Б57» у Парка Победы

      Группа компаний «КВС» 17 сентября открыла продажи коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса «Б57» на Благодатной улице в Московском районе. Цены стартуют от 181,3 тысяч рублей за кв.м.
      Компания ARKAN
      17.09.2019 12:37

      Охота на Mazda в Петербурге

      В Петербурге в течение суток было совершено две попытки угона автомобилей японского бренда Mazda, но злоумышленникам не удалось преодолеть систему защиты охранного комплекса ARKAN Control.
      Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
      17.09.2019 12:04

      «Главстрой Санкт-Петербург» подводит итоги 6 месяцев действия программы поддержки работников бюджетной сферы

      Около 18% от всех сделок компании с жилой недвижимостью заключено в рамках данной программы. Чаще всего предложением пользуются сотрудники бюджетных учреждений в сфере образования и здравоохранения.
      ПАО МКБ
      17.09.2019 11:28

      МКБ вернет до 7% баллами за путешествия и покупки в аптеках и ресторанах

      С 1 октября Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус». До конца года будут действовать пять категорий на выбор: кафе и рестораны, кроме операций с кодом MCC 5814 (фастфуд); такси и каршеринг; развлечения; спорттовары и салоны красоты.
      Пресс-служба Л'Этуаль
      17.09.2019 10:00

      Пять тысяч сотрудников магазинов «Л’Этуаль» побывали этим летом в Париже

      Ничто не вдохновляет и не заряжает энергией так, как путешествия, — этой позиции компания «Л’Этуаль» придерживается уже седьмой год и поощряет своих сотрудников поездкой в Париж, мировую столицу моды и красоты.
      ПАО Сбербанк
      16.09.2019 17:23

      Сбербанк запустил услугу «Наличные с покупкой» в сети магазинов «ВкусВилл»

      Сбербанк, совместно с платежными системами Mastercard и Visa, запустил бесплатную услугу «Наличные с покупкой» в ряде магазинов сети «ВкусВилл». Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или «умными часами») клиент может снять наличные на кассе магазина. Услуга доступна как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков.
      ПАО «Группа ЛСР»
      16.09.2019 15:37

      «Группа ЛСР» приступила к строительству бульвара в своем масштабном проекте «Цивилизация»

      Бульвар станет центром притяжения жилых комплексов «Цивилизация» и «Цивилизация на Неве». Освоение территории будет проходить постепенно.
      Glorax Development
      16.09.2019 12:33

      В VI квартале Golden City осталось 30 квартир

      В VI квартале жилого комплекса Golden City на намывных территория Васильевского острова к покупке доступны последние 30 квартир. Минимальная стоимость квартир начинается от 6,4 млн руб. Компания Glorax Development планирует ввести дом в эксплуатацию в I квартале 2020 года.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      16.09.2019 12:09

      Квартиры под объединение в «Новом Лесснере»

      В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» выбраны квартиры, которые можно приобрести с перспективой дальнейшего объединения в просторную четырехкомнатную квартиру площадью порядка 119 кв.м.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      16.09.2019 11:12

      NEWПИТЕР вошел в ТОП-100 лучших новостроек России

      Флагманский объект компании «Строительный трест» - кирпичный жилой комплекс NEWПИТЕР, строительство которого продолжается в поселке Новоселье Ломоносовского района, вошел в каталог «100 лучших жилых комплексов России», составленном организаторами Федеральной премии Urban Awards.
      ГК «Эталон»
      13.09.2019 17:15

      АО «Эталон ЛенСпецСМУ» исполнило обязательства по выплате восьмого купона по облигационному займу серии 001Р-02

      13 сентября 2019 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 8-го купона.