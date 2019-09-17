Напротив Апраксина кроссовер загнал легковушку под грузовик до лобового стекла. Садовую парализовало

Пробку длиной около 3 километров спровоцировало ДТП «на троих» на Садовой улице в центре Петербурга в первой половине дня 17 сентября.

На Садовой улице, 28/30, напротив Апраксина двора, кроссовер (предположительно, «Фольксваген Туарег») загнал «Ниссан» под «Газель», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По словам свидетеля происшествия Андрея, все живы-здоровы. «Самое странное, почему подушки не вылетели, и как эта девушка осталась с целым носом, для меня загадка», – удивляется другой очевидец, Степан.

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Оказалось перекрыто направление к Невскому проспекту, в том числе трамвайные пути. «Красная» (то есть с низкой скоростью движения) пробка выросла до площади Тургенева – такое здесь бывает нечасто.

Часа через три после ДТП дорогу стали освобождать, «Ниссан» эвакуировали. Пробка постепенно начинает рассасываться.