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17.09.2019 14:02
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В Петербурге задержали сотрудницу детсада. Приезжая покусилась на квартиру узницы концлагеря в канун Дня Победы

В Петербурге задержали сотрудницу детского садика по подозрению в мошенничестве с жильём. Получить прописку Северной столицы приезжая хотела за счёт пенсионерки со статусом узницы концлагеря.

Как сообщается на сайте Следственного комитета Петербурга 17 сентября, о жилищных махинациях стало известно после приёма председателя СК Александра Бастрыкина. На встречу с главой ведомства пришёл житель Северной столицы, который рассказал о манипуляциях с квартирой 93-летней бабушки. По его словам, в полиции отказались возбуждать уголовное дело по данному случаю.

Следователи провели проверку и возбудили производство по статье «Мошенничество». Сегодня задержали 52-летнюю женщину с временной регистрацией в Петербурге. Работает она воспитателем в детском саду.

По версии следствия, не позднее 8 мая дама ввела в заблуждение пенсионерку, бывшую узницу концлагеря, и уговорила её подписать договор купли-продажи квартиры на улице Бабушкина. В бумагах была указана стоимость в 4,4 млн рублей. Но деньги на счёт петербурженки не пришли. Сейчас пенсионерка проживает у родственников.

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