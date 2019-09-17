Александр Медведев: Кокорин не уйдет в аренду, он останется в «Зените»
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал 17 сентября «Фонтанке» информацию о возможной аренде нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
– В случае, если все сложится, как мы и запланировали — а мы подали заявку на его регистрацию, ни в «Сочи», ни в любой другой клуб мы его отдавать в аренду не собираемся. Он будет в футбольном клубе «Зенит», – заявил генеральный директор петербургского клуба.
Ранее стало известно, что «Зенит» накануне освобождения Кокорина по УДО подписал с игроком новый контракт. Соглашение будет действовать до конца сезона 2019/20.
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Справка:
8 октября 2018 года Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Мамаев с их общим знакомым Протасовицким стали участниками двух конфликтов в Москве. Суд 8 мая 2019 года приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных – к полутора годам. Все осужденные, кроме Протасовицкого, добились освобождения по УДО.