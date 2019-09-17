Александр Медведев: Кокорин не уйдет в аренду, он останется в «Зените»

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал 17 сентября «Фонтанке» информацию о возможной аренде нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

– В случае, если все сложится, как мы и запланировали — а мы подали заявку на его регистрацию, ни в «Сочи», ни в любой другой клуб мы его отдавать в аренду не собираемся. Он будет в футбольном клубе «Зенит», – заявил генеральный директор петербургского клуба.

Ранее стало известно, что «Зенит» накануне освобождения Кокорина по УДО подписал с игроком новый контракт. Соглашение будет действовать до конца сезона 2019/20.