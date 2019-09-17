Российские пассажиры финских паромов стали больше есть и полюбили сауны

Российских пассажиров на финских паромах стало больше, при этом наши соотечественники стали тратить больше денег. Статистику 17 сентября опубликовал паромный оператор Viking Line.

По данным компании, количество пассажиров с российским паспортом на паромах Viking Line в январе – августе выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Наибольший прирост (+13%) наблюдался во втором квартале. Причём происходит это на фоне общего небольшого снижения пассажиропотока на 3%.

Отмечается рост аппетитов россиян: заказы питания увеличились на 16%, шведский стол стал популярнее на 13%. Хотя интерес к ресторанам a la carte снизился на 5%. В целом, почти 80% всех российских гостей Viking Line пользовались ресторанами и кафе на борту в формате ужинов и/или завтраков. Большинство в целях экономии 10% от стоимости заказывают питание заранее онлайн.

Наши соотечественники стали тратить больше денег не только на еду, но и на услуги. Так, сауной на борту воспользовались на 35% больше человек, чем годом ранее. Как отмечают в компании, никогда ранее эта услуга не была настолько популярной. Многие заказывают сразу и трансфер из Петербурга – спрос вырос на 69%.

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Самыми популярными среди российских пассажиров остаются каюты средней ценовой категории – Standard и Comfort. Вместе с тем на 5% вырос спрос на Premium, на Economy – на 14%.

Кроме того, на 11% выросло число россиян, путешествующих на паромах с автомобилями.