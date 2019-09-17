Происшествия
В саже, но живой. Котенка нашли на пепелище в Новой Ладоге
Чумазого котенка спасли на пепелище в Новой Ладоге. Мяукающего погорельца извлекли при разборе завалов в сгоревшем здании бывшей церковно-приходской школы.
Как сообщает 17 сентября издание 47news, первым услышал жалобное мяуканье дознаватель, который приехал на проспект Карла Маркса, чтобы определить, почему загорелся деревянный памятник. Когда удалось найти источник звука, в дело вступил пожарный Андрей Салтыков. Он извлек испуганного котенка из-под завалов. Малыш был напуган, вымазан в саже, но сумел спастись.
Котёнка увезли в ветеринарную клинику в Волхов. Спасатели не хотят бросать животное и планируют съездить к нему в клинику. Может, к тому времени придумают кличку.
Справка:
Пожар в Новой Ладоге произошел поздно вечером 16 сентября: сгорел деревянный расселенный дом — здание бывшей церковно-приходской школы XIX века при Климентовской церкви, являвшийся памятником регионального значения. Это уже шестой за последние два года сгоревший деревянный памятник на проспекте Карла Маркса. Ранее на главной улице Новой Ладоги горели дом Протодьяконовой, бывший жилой флигель купцов Мухиных, основные корпуса купеческого комплекса и деревянный дом купчихи Агаповой.