В саже, но живой. Котенка нашли на пепелище в Новой Ладоге

Чумазого котенка спасли на пепелище в Новой Ладоге. Мяукающего погорельца извлекли при разборе завалов в сгоревшем здании бывшей церковно-приходской школы.

Как сообщает 17 сентября издание 47news, первым услышал жалобное мяуканье дознаватель, который приехал на проспект Карла Маркса, чтобы определить, почему загорелся деревянный памятник. Когда удалось найти источник звука, в дело вступил пожарный Андрей Салтыков. Он извлек испуганного котенка из-под завалов. Малыш был напуган, вымазан в саже, но сумел спастись.

Котёнка увезли в ветеринарную клинику в Волхов. Спасатели не хотят бросать животное и планируют съездить к нему в клинику. Может, к тому времени придумают кличку.