«Опоздать варианта не было»: дизайнерский магазин дочери Кадырова открылся в Москве. Бузова надела платок, Тимати примчался из Америки

Дом моды Firdaws, которым руководит дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, Айшат Кадырова, открылся в Москве на улице Большая Якиманка. Приглашённые гости — от Ольги Бузовой до Тимати — в социальных сетях благодарят дизайнера и воспевают скромность в одежде.

Фото с церемонии 16 сентября певица и телеведущая Ольга Бузова выложила в Instagram одной из первых и не забыла поблагодарить за дочь, поддержку и приглашение лично Рамзана Кадырова. Так как бутик позиционирует себя как место, где можно купить как повседневную, так и праздничную одежду с элементами национального колорита и исламской скромности, на празднике Бузова появилась в закрытом нежно-голубом платье и с платком на голове. Новый образ похвалили поклонники, призвали ходить так всегда и «выйти замуж за чеченца».

На снимке рядом с Бузовой стоит депутат Госдумы от Чечни, которого называли одним из ближайших помощников Рамзана Кадырова, Адам Делимханов. Он, в свою очередь, смонтировал целый ролик и подчеркнул, что размещение бутика в Москве – «важное событие для всей Чеченской Республики», ведь это сохраняет ее культуру.

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Продюсер Тина Канделаки выложила снимок в своём Instagram и поделилась личной историей о том, как Айшат сшила ей платье за день, да такое, что в Катаре «все путали с женой эмира шейхой Мозой».

Среди гостей оказался и Тимати, который на открытие не пришёл, а примчался из Лос-Анджелеса, потому что «опоздать варианта не было».

Дизайнер Игорь Гуляев вручил Айшат Кадыровой букет подсолнухов с лилиями и поставил тэг «друзьявсегдарядом».

Среди гостей оказалась и исполнительница Согдиана, которая в своем посте упомянула «роскошную скромность».

Учредитель Royal People Awards, певица и журналистка Аннэтэс Рудман, хотя и была в платье выше колена, фото с Кадыровой из «роскошного бутика» всё равно выложила и поздравила дизайнера.

В магазине будут продаваться платья и наряды для повседневной носки и торжеств. Стоимость каждого — от 10 тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Первоначально модный дом Firdaws работал под руководством супруги Рамзана Кадырова Медни Кадыровой. Первая точка разместилась в Грозном. Айшат Кадырова возглавила дело в 2016 году. В 2018-м она получила премию Fashion New Year Awards 2018.