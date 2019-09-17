«Опоздать варианта не было»: дизайнерский магазин дочери Кадырова открылся в Москве. Бузова надела платок, Тимати примчался из Америки
Дом моды Firdaws, которым руководит дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, Айшат Кадырова, открылся в Москве на улице Большая Якиманка. Приглашённые гости — от Ольги Бузовой до Тимати — в социальных сетях благодарят дизайнера и воспевают скромность в одежде.
Фото с церемонии 16 сентября певица и телеведущая Ольга Бузова выложила в Instagram одной из первых и не забыла поблагодарить за дочь, поддержку и приглашение лично Рамзана Кадырова. Так как бутик позиционирует себя как место, где можно купить как повседневную, так и праздничную одежду с элементами национального колорита и исламской скромности, на празднике Бузова появилась в закрытом нежно-голубом платье и с платком на голове. Новый образ похвалили поклонники, призвали ходить так всегда и «выйти замуж за чеченца».
Со всеми любителями изысканной и элегантной одежды хочу поделиться прекрасным событием? Сегодня в Москве открылся бутик дома моды @firdaws_officiel ??И, конечно, я с большим трепетом поздравляю мою талантливую Айшат Кадырову, ты умница!!!! Спасибо за ту красоту, которую ты для нас создаёшь ?? Люблю тебя, моя хорошая ? Хочу выразить огромную благодарность и уважение Главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за поддержку и приглашение, у Вас потрясающая дочь ?? @za_kadyrova_95eng @kadyrov._95 ?? Желаю безмерного вдохновения и процветания дому моду «Firdaws»? Адам, была рада встречи @za_delimkhanov95 ????
На снимке рядом с Бузовой стоит депутат Госдумы от Чечни, которого называли одним из ближайших помощников Рамзана Кадырова, Адам Делимханов. Он, в свою очередь, смонтировал целый ролик и подчеркнул, что размещение бутика в Москве – «важное событие для всей Чеченской Республики», ведь это сохраняет ее культуру.
Ассаламу Алайкум! Дорогие друзья! Рад сообщить, что в столице нашей родины – Москве, в престижном торговом центре «Гименей» состоялось открытие нового бутика «Firdaws» моей ДОРОГОЙ ПЛЕМЯННИЦЫ АЙШАТ КАДЫРОВОЙ! Это очень важное событие для всей Чеченской Республики, так как вопросы сохранения и популяризации традиционной мужской и женской национальной одежды являются одними из ключевых для культуры любого народа! Все мы помним, какое принципиальное внимание уделял вопросам сохранения самобытности народной одежды Первый Президент Чеченской Республики, Герой России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВ (ДАЛА цуьнан г1азот къобал дойла), рассматривая её в качестве одного из важнейших, ключевых и неотъемлемых элементов национальной культуры. И мне очень приятно, что сегодня АЙШАТ всецело руководствуется в профессиональной деятельности заветами своего великого ДЕДУШКИ. Я выражаю слова глубокой благодарности и признательности родителям АЙШАТ – моему ДОРОГОМУ БРАТУ, Главе Чеченской Республики, Герою России РАМЗАНУ АХМАТОВИЧУ КАДЫРОВУ и первой леди Чеченской Республики МЕДНИ МУСАЕВНЕ КАДЫРОВОЙ – за воспитание достойной ДОЧЕРИ. Искренне поздравляю АЙШАТ с успешным открытием модного бутика! Желаю ей большой удачи, новых успехов, претворения в жизнь всех творческих планов и замыслов! АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХУ АКБАР!!! #Кадыров #Делимханов #Россия #Чечня?????
Продюсер Тина Канделаки выложила снимок в своём Instagram и поделилась личной историей о том, как Айшат сшила ей платье за день, да такое, что в Катаре «все путали с женой эмира шейхой Мозой».
Вчера посетила открытие бутика @firdaws_officiel Айшат Кадыровой в «Гименее». Знаю её платья давно и расскажу одну личную историю. ? Однажды я летела в Катар на переговоры с эмиром и за сутки узнала требования местного дресс-кода, под который не подходило ни одно из имеющихся у меня платьев. Я обратилась к Айшат, и за сутки (!) она сшила это платье, которое мне привезли практически к трапу самолёта. В итоге его красота ошеломила Катар — все путали меня с женой эмира шейхой Мозой. ? Исламская мода, без сомнения, завоевывает мир, и бренд @firdaws_officiel — это один из знаков высокого качества, который прославляет Россию далеко за ее пределами. Удачи тебе, Айшат! Рада, что мы теперь делим одну улицу. Шуметь будем громко!?????
Среди гостей оказался и Тимати, который на открытие не пришёл, а примчался из Лос-Анджелеса, потому что «опоздать варианта не было».
Дизайнер Игорь Гуляев вручил Айшат Кадыровой букет подсолнухов с лилиями и поставил тэг «друзьявсегдарядом».
Вчера в Москве в ТЦ Гименей открылся бутик «FIRDAWS» .Заехал поздравить лично президента модного Дома Айшат Кадырову и ее команду .Процветания,Успехов ,отличной торговли на новом месте и благодарных клиентов !???????#открытиебутика #firdaws #moscow #грозный #чечня #друзьявсегдарядом #игорьгуляев #айшаткадырова @firdaws_officiel @za_kadyrova_95eng
Среди гостей оказалась и исполнительница Согдиана, которая в своем посте упомянула «роскошную скромность».
Учредитель Royal People Awards, певица и журналистка Аннэтэс Рудман, хотя и была в платье выше колена, фото с Кадыровой из «роскошного бутика» всё равно выложила и поздравила дизайнера.
В магазине будут продаваться платья и наряды для повседневной носки и торжеств. Стоимость каждого — от 10 тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Первоначально модный дом Firdaws работал под руководством супруги Рамзана Кадырова Медни Кадыровой. Первая точка разместилась в Грозном. Айшат Кадырова возглавила дело в 2016 году. В 2018-м она получила премию Fashion New Year Awards 2018.