В доме на Морской набережной засуха вторые сутки. Напор не доходит до верхних этажей

Жители верхних этажей в 31 доме на Морской набережной в Петербурге так и не дождались холодной воды в кранах. Счёт засухи пошёл на вторые сутки.

Как рассказала «Фонтанке» жительница дома 17 сентября, пропавшее накануне утром водоснабжение не вернулось на верхние этажи. С утра жалобы собственников приняли на горячей линии Водоканала.

В пресс-службе Водоканала обещали, что ремонтные работы будут завершены в течение ближайшего часа и холодная вода вернётся во все квартиры.

Накануне 31 дом на Морской набережной перевели на временную схему из-за дефекта на 155-миллиметровой трубе. Напора воды не хватило на верхние этажи, собственников попросили потерпеть.