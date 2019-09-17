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17.09.2019 13:28
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Главреда Sputnik Moldova допрашивают по делу о миллиардной «краже века». Российский МИД начал свою проверку

Национальный центр Молдавии по борьбе с коррупцией проводит следственные действия в отношении руководителя молдавского отделения информационного агентства Sputnik Владимира Новосадюка.

«В национальном центре Молдавии по борьбе с коррупцией <...> сообщили, что Новосадюк задержан по обвинению в причастности к действиям, которые привели к краже группой лиц $1 млрд из банковской системы Молдавии. Он доставлен в НЦБК и дает показания следователям», – сообщает 17 сентября «Интерфакс».

При этом в прокуратуре республики не смогли подтвердить РИА Новости задержание журналиста, пообещав предоставить информацию позже. «Коммерсантъ» со ссылкой на супругу Новосадюка рассказал, что журналиста «сопроводили для допроса», однако он пока не задержан.

«Коммерсанту» также стало известно, что у главреда Sputnik нашли неофициальные бухгалтерские отчетные книги. Местное издание «Блокнот» также пишет, что у журналиста изъяли архив видео- и аудиозаписей.

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Владимир Новосадюк и его жена Маргарита Цвик являются фигурантами отчета частного детективного агентства Kroll 2, в котором говорится о выводе из трех банков Молдавии почти 1 миллиарда долларов в 2014 году. Новосадюк якобы был членом админсовета банка Banca Sociala и акционером Unibank, которые могли участвовать в схеме, которая в Молдавии известна как  «кража века»

Ранее задержали еще одного фигуранта отчета Kroll 2 — депутата парламента от фракции партии «Шора» Марину Таубер.

Российское внешнеполитическое ведомство уже подключилось к происходящему в Молдавии. «В МИД РФ проверяют информацию о задержании главы Sputnik Молдавия», – цитирует заявление министерства РИА «Новости». 

Напомним, что Sputnik Moldova появился в 2015 году. Отделение российского новостного агентства предоставляет жителям республики информацию на русском и молдавском языках.

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