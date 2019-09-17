«Не касается вашей депутатской деятельности». Смольный заявил парламентариям, что уже ответил, откуда у Александра Беглова элитная квартира

В администрации губернатора Петербурга отказались отвечать депутатам Заксобрания Максиму Резнику (беспартийный) и Борису Вишневскому («Яблоко») на вопрос о том, откуда у главы города Александра Беглова квартира в элитном жилом комплексе в центре Москвы. «Поставленный вопрос не имеет отношения к вопросам, касающимся вашей депутатской деятельности», – говорится в письме за подписью начальницы управления по работе с обращениями граждан Елены Рудневой, датированном 16 сентября.

Более того: обратившись в Смольный с таким вопросом, депутаты «явно превысили предоставленные им полномочия», указала Руднева. Эту мысль в своем письме она повторила дважды. «Оснований как-либо реагировать на ваше обращение в этих условиях не усматривается», – резюмировала руководительница управления.

Отказав Резнику и Вишневскому как депутатам, в губернаторской администрации все же ответили им «как жителям Санкт-Петербурга». «Подобные обращения от граждан уже поступали, на них были даны необходимые ответы», – написала Елена Руднева, отправив депутатов поискать официальную информацию о квартире Александра Беглова на сайте городской администрации.

О том, что Александру Беглову принадлежит 150-метровая квартира в центре Москвы, незадолго до выборов сообщил основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Он указал ее актуальную рыночную стоимость – 150 млн рублей, упомянув, что эта сумма многократно превышает задекларированный доход семьи руководителя Петербурга. Согласно выписке из Росреестра, квартира перешла в собственность Беглова в 2013 году.

В Смольном отвергли обвинения Алексея Навального: согласно официальной версии городской администрации, Александр Беглов купил эту квартиру на этапе строительства в 2005 году за 16,5 млн рублей. При этом впервые квартира появилась в его декларации только в 2018 году. В сведениях о доходах и имуществе, которые Александр Беглов и его супруга подавали на протяжении нескольких прошлых лет, эта недвижимость не указана.