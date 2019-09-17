Уголовное преследование генерала Абакумова прокуратура Петербурга признала поспешным

Генерал-майор юстиции Еремеев отменил возбуждение уголовного дела в отношении генерал-майора внутренней службы Абакумова. «Фонтанка» узнала о мнении прокуратуры Петербурга.

По информации «Фонтанки», к вечеру 16 сентября заместитель прокурора Петербурга, государственный советник юстиции 3 класса Иван Еремеев отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя по тылу начальника ГУ МВД Ивана Абакумова.

Ранее наше издание уже сообщило, что это дело было возбуждено 13 сентября Следственным комитетом Петербурга на основании материалов, предоставленных Главным управлением собственной безопасности МВД. Причем Ивану Абакумову, который с июня этого года находится в распоряжении кадров главка, вменялась часть третья статьи 327 УК – «Подделка документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей». Также «Фонтанка» писала, что ситуация касалась получения Абакумовым больничного листа в больнице Тосно и последующего его отъезда в Крым, несмотря на госпитализацию по бумагам.

Если кратко пересказать суть претензий петербургского надзора, то в постановлении указывается, что Абакумов предоставил в кадры выписку из медицинской карты первичного учета, которая фактически не является официальным документом. Более того, кадровик не имел права принимать такой документ, так как согласно совместному приказу Минздрава и МВД необходимо учитывать только лист нетрудоспособности, заверенный медицинской организацией самого МВД.

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Отсюда вывод – признаки подделки не усматриваются. Достаточных оснований для привлечения генерала Абакумова тоже. Дело отменяется, превращается в материал и требует дополнительной проверки.

Судя по высоте участников процесса, история на этом вряд ли закончится.