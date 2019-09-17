«Осторожно, дороги закрываются. Следующая остановка – ЗСД». Петербуржцы возмущены, что платят за проезд кортежей

Очередной пункт сегодняшней программы пробок, связанных с перекрытиями из-за высоких гостей, – ЗСД.

По данным на 12:30–12:40 во вторник, 17 сентября, внезапный транспортный коллапс охватил ряд улиц в Московском районе Петербурга: стоят в том числе Кубинская, Благодатная, Бассейная и, что больше всего возмущает автомобилистов, платная ЗСД.

Отметим, что ООО «Магистраль северной столицы» за несколько дней предупреждало об ограничениях на Южном участке ЗСД в период с 15 по 18 сентября. «Ограничения вводятся профильными государственными органами на время прохождения транспорта и снимаются сразу по факту проезда», – сообщалось на сайте и в приложении ЗСД 13 сентября.

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Напомним, в Петербурге гостит делегация КНР, премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.

Аномальные пробки (в том числе воздушные и железнодорожные) начались в Петербурге вчера, когда чиновники стали прибывать в Пулково. Сегодня утром стоял центр.