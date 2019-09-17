«Зенит»: Мы готовы дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол. Семак верит в «волю и характер» игрока

Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал 17 сентября «Фонтанке» освобождение нападающего Александра Кокорина по УДО.

«Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. ФК «Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды. Получится ли это у него — покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму. Детали контракта будут раскрыты позже. На протяжении всего разбирательства главный тренер "Зенита" поддерживал футболиста и его семью. Сергей Семак продолжает верить в волю и характер футболиста, который получил второй шанс», – заявили в пресс-службе «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Зенит» подписал с Кокориным новый контракт. РФС подтвердил, что клуб заявил футболиста для участия в матчах чемпионата России.