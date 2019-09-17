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17.09.2019 12:37
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Охота на Mazda в Петербурге

Охота на Mazda в Петербурге

Компания ARKAN

В Петербурге в течение суток было совершено две попытки угона автомобилей японского бренда Mazda, но злоумышленникам не удалось преодолеть систему защиты охранного комплекса ARKAN Control.

Первая попытка угона произошла 12 сентября в 21:15, атаке подверглась Mazda CX-5. По тревоге от охранного комплекса ARKAN Control двигатель машины был удаленно заблокирован. Оперативный дежурный Мониторингового центра ARKAN оповестил собственницу о происшествии, которая смогла быстро вернуться к месту парковки. По результатам осмотра обнаружено, что двери разблокированы и повреждено заднее левое стекло. От вызова полиции клиентка отказалась.

Вторая попытка произошла вечером 13 сентября. На этот раз злоумышленникам приглянулась Mazda 6. Далее ситуация развивалась похожим образом. Охранный комплекс ARKAN Control сработал оперативно. После блокировки двигателя оперативный дежурный довел тревогу до собственника. Подойдя к автомобилю, клиент обнаружил, что двери разблокированы и разбито стекло задней двери. Информация была передана в ДЧ ГУ МВД СПБ. 

По статистике, чаще всего преступления совершаются в темное время суток. С наступлением осени световой день сокращается, а значит у злоумышленников появляется больше шансов на то, чтобы попытаться совершить кражу автомобиля. Будьте бдительны! Используйте дополнительные системы безопасности. 

 

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