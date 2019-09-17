В самолёте Finnair нашли 400 тысяч евро. Спрятанные в упаковку из-под чипсов и шоколада деньги достались государству

Точку в необычном деле десятилетней давности поставил надворный суд Хельсинки – забытые в самолёте 400 тысяч евро достались государству, а не Бюро находок, которое тоже боролось за крупную сумму. Об этом 17 сентября сообщает Yle.

История началась ещё в октябре 2009 года, когда на борту самолёта Finnair, прибывшего из Мадрида в Хельсинки, была обнаружена бесхозная сумка. В ней обнаружились деньги, спрятанные в упаковках из-под чипсов и шоколада. Её владелицей оказалась гражданка Китая, высаженная с рейса в Испании после того, как в её багаже нашли крупную сумму наличных.

Полиция заподозрила её в отмывании денег. Было начато следствие, которое завершилось в 2013 году.

За 400 тысячами евро женщина так и не приехала. Интерес к деньгам проявило Бюро находок, которое предлагает свои услуги для Finnair. Бюро потребовало деньги себе, однако полиция не согласилась их выдать, так как считала, что деньги принадлежат финскому государству. Это подтвердил и суд второй инстанции.