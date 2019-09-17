В Кремле заверили в осведомленности Путина о деле Устинова. Повлиять на решение суда президент не может

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже второй раз комментирует дело актера Павла Устинова, который осужден на 3,5 года колонии общего режима за вывих плеча росгвардейцу на несогласованном митинге 3 августа.

«Безусловно, президент в курсе [дела Устинова] и получает информацию по всему, но он также не может влиять на решение суда. Это невозможно», – цитирует 17 сентября заявление Пескова РБК.

Ранее он призвал не делать поспешных выводов.

«Одно конкретное [дело Устинова] вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии», – так Песков прокомментировал возможные последствия вердикта Тверского суда.

Приговор 24-летнему актеру сегодня, 17 сентября, в рамках флешмоба осудили многие его коллеги, а также певцы, режиссеры и просто известные личности.