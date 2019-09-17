В Кремле заверили в осведомленности Путина о деле Устинова. Повлиять на решение суда президент не может
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже второй раз комментирует дело актера Павла Устинова, который осужден на 3,5 года колонии общего режима за вывих плеча росгвардейцу на несогласованном митинге 3 августа.
«Безусловно, президент в курсе [дела Устинова] и получает информацию по всему, но он также не может влиять на решение суда. Это невозможно», – цитирует 17 сентября заявление Пескова РБК.
Ранее он призвал не делать поспешных выводов.
«Одно конкретное [дело Устинова] вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии», – так Песков прокомментировал возможные последствия вердикта Тверского суда.
Приговор 24-летнему актеру сегодня, 17 сентября, в рамках флешмоба осудили многие его коллеги, а также певцы, режиссеры и просто известные личности.
Справка:
Во время задержания на несанкционированном митинге 3 августа 24-летний Устинов, по версии следствия, «применял силу корпуса и пытался вырваться», тем самым оказал «тянущее воздействие». Это обернулось для росгвардейца «щелчком в плече». Обвинение требовало 6 лет колонии. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера к 3 годам 6 месяцам общего режима. Устинов вину не признавал, настаивая, что ждал друга, а не принимал участие в митинге.
Днем 3 августа оппозиция вывела на улицу людей в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. МВД насчитало 1,5 тыс. участников, СМИ – до 3 тыс. По данным «ОВД-Инфо», задержаны были 828 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что многие участники акции «никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму» не имели.