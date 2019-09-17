Полтысячи за полгода: в Петербурге продолжают свинчивать крышки люков. Жители Невского района в опасности

Больше полутысячи крышек канализационных люков — 586 штук — украли в Петербурге с января по сентябрь 2019 года. Статистику 17 сентября опубликовал Водоканал.

В городе есть свои рекордсмены по утерянным крышкам: ими стали Невский и Фрунзенский районы, там зафиксировано 220 и 160 потерь соответственно. В Калининском и Московском районах краж произошло в десятки раз меньше — с начала года в этих частях города свинтили 42 и 37 люков. Больше всего повезло жителям Выборгского и Пушкинского районов — шанс провалиться под землю у них практически нулевой: с зимы сотрудники Водоканала не зафиксировали ни одной кражи.

Предприятие постоянно ищет материалы для изготовления люков смотровых колодцев, альтернативные чугуну. Так, уже тестировали крышки из полимерно-песчаных, стеклокомпозитных, железобетонных и других материалов. Но пока у специалистов остается ряд вопросов к их использованию на практике.

Как напоминают в ведомстве, сообщить об открытом люке можно на официальном сайте или по телефону, причём сделать это лучше сразу: развинченные колодцы приводят к несчастным случаям. Прохожим в Невском районе стоит быть особенно внимательными — в «топе» Водоканала он лидирует уже третий год. Год назад коммунальщики Волосовского района Ленобласти почти распрощались с проблемой, когда поймали полицейского из петербургского метро, который промышлял кражей крышек практически в промышленных масштабах.