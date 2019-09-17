Эксперимент по продаже машин через Интернет в России провалился. Купили только две

Renault подводит предварительные итоги продаж автомобилей через Интернет. Из 300 выставленных на продажу купе-кроссоверов Arkana удалось продать лишь два, пишут 17 сентября «Ведомости».

Компания Renault первой среди автоконцернов попробовала наладить сбыт автомобилей через Интернет в России. Предзаказы начали принимать в мае, официальные продажи стартовали в июле.

Кадр из видео в YouTube

«Тестовая» модель была одна – купе-кроссовер Renault Arkana, который выпускается в Москве, всего предлагалось 300 автомобилей лимитированной серии Edition One стоимостью более 1,4 миллиона рублей (минимальная цена обычной «Арканы» – чуть больше миллиона). Покупатель должен был полностью оплатить стоимость автомобиля через Интернет, зато машину ему доставляли к дому бесплатно.

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Этим способом было куплено всего две машины. Остальные 298 «Аркан» тоже были проданы через Интернет, но без 100%-ой предоплаты, а по обычной схеме онлайн-покупки: покупатели искали дилера в онлайн-шоуруме, на сайте вносили символическую предоплату, а затем приезжали в дилерский центр, где оформляли договор купли-продажи, оплачивали автомобиль и получали его.

«Изучаем и анализируем полученный опыт, – прокомментировал изданию итоги эксперимента представитель Renault. – Будем информировать о планах по мере дальнейшего развития онлайн-торговли».