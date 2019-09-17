Второму лицу в системе судебных приставов Петербурга избирают меру. Принципиальным оказался главный пристав Пскова

Следственный комитет Пскова ходатайствует об аресте заместителя руководителя Службы судебных приставов Петербурга, Марины Окрушко. «Фонтанка» выяснила уровень обвинения, а главное, кто активно помог Госбезопасности реализовать оперативную информацию.

По информации «Фонтанки», около 12 часов 17 сентября суд города Пскова начал рассматривать ходатайство регионального Следственного комитета об аресте заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Петербурга Марины Окрушко. Как накануне и предполагала «Фонтанка», ей вменяется четвертая часть статьи 291.1 УК – «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

Марина Окрушко была задержана вечером 15 сентября во Пскове сотрудниками центрального аппарата Федеральной службы безопасности при передаче денег одному из своих коллег по ведомству. Сегодня «Фонтанка» знает главную подробность. Задержание произошло после того, как Марина Окрушко вышла из автомашины главы судебных приставов Пскова Сергея Колесникова.

Заметим, что практика подобных реализаций всегда типовая. Как правило, с согласия владельца в машину монтируется аппаратура, а собеседник инструктируется так вести разговор, чтобы после у защиты было мало шансов трактовать текст.

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Судя по мизансцене в салоне машины, встречу Окрушко и Колесников оговорили заранее, она была предельно доверительная. По крайней мере, на взгляд петербургского руководителя.

По информации «Фонтанки», у Марины Окрушко адвокат из Петербурга, ее ведомство предоставило в суд более чем положительную характеристику, а друзья заранее сняли в Пскове квартиру. Последнее сделано для того, чтобы просить суд о домашнем аресте.

Также трудно не заметить, что, несмотря на резонансное событие, до сих пор ни Управление ФСПП по Петербургу, ни ФСБ, ни Следственный комитет Пскова не выставили ни одного публичного комментария о произошедшем.

