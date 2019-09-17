Колледж «Красносельский» хорошенько протопили. В потолке открылся водопадик

Отопление пришло в колледж в Красном Селе – подачу горячей воды выдержали не все батареи. Учреждение слегка подтопило, но студентам, выложившим в Сеть коммунальный казус, увильнуть от занятий не удалось.

Фотографии из колледжа «Красносельский» на Кингисеппском шоссе опубликованы в социальных сетях 17 сентября. На снимках видна льющаяся вода и обваленные конструкции навесного потолка.

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Как объяснила «Фонтанке» директор учреждения Галина Софина, после включения отопления в здании прорвало одну батарею, вода спустилась в кабинет: «Плитка навесная промокла и упала. Ничего страшного не случилось. Образовательный процесс идёт».

По словам Софиной, в Сети опубликовать видео подтопления студенты могли в надежде на отмену занятий. Но их планы не сбылись.

Периодическое протапливание началось в Петербурге с 16 сентября.