«Главстрой Санкт-Петербург» подводит итоги 6 месяцев действия программы поддержки работников бюджетной сферы

Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»

Около 18% от всех сделок компании с жилой недвижимостью заключено в рамках данной программы. Чаще всего предложением пользуются сотрудники бюджетных учреждений в сфере образования и здравоохранения.

«Главстрой Санкт-Петербург» объявляет полугодовые результаты действия программы поддержки сотрудников бюджетных организаций. Доля продаж по программе, которая действует с марта 2019 года, составила 18% от общего объема сделок компании с жилой недвижимостью. Чаще всего квартиры приобретали работники учреждений в сфере образования (35% продаж с использованием программы) и здравоохранения (24%).

Около 72% клиентов в рамках указанной программы покупали жилье с использованием ипотечного кредита, при этом средняя доля ипотечных сделок в проектах «Главстрой Санкт-Петербург» составляла порядка 62%. Наиболее востребованы у данной категории покупателей однокомнатные квартиры (53% продаж). На втором и третьем местах по популярности находятся двухкомнатные квартиры и квартиры-студии с долей в 20% и 17% соответственно.

В рамках программы поддержки работников бюджетной сферы работники в сфере образования, здравоохранения и ряда других организаций могут получить дополнительную скидку в размере 2%* на покупку квартиры в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово». Максимальная дополнительная выгода по программе может составить до 160 тыс. рублей.

Предложение сочетается с программой рассрочки от застройщика. Возможно использование средств материнского капитала и субсидий на улучшение жилищных условий. Также всем категориям покупателей предоставляется скидка 10% от базовой цены квартиры при условии 100%-ной оплаты жилья, в том числе при покупке в ипотеку. Указанные скидки последовательно дополняют друг друга.

На сегодня в ЖК «Северная долина» и «Юнтолово» в продаже находятся квартиры в строящихся очередях проектов, а также готовое жилье. Максимальная площадь квартир составляет 90 кв. м, минимальная — 22 кв. м. Представлены предложения как с полной, так и с черновой отделкой для создания индивидуальных интерьеров. Стоимость квадратного метра в ЖК «Северная долина» начинается от 76 тыс. рублей при условии 100%-ной оплаты, в ЖК «Юнтолово» — от 80 тыс. рублей.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург»: «За 6 месяцев по программе поддержки работников бюджетных организаций в проектах «Главстрой Санкт-Петербург» было реализовано около 15 тысяч кв. м жилья. В связи с устойчивым спросом мы приняли решение продлить срок действия специального предложения для сотрудников сферы здравоохранения, образования и ряда других бюджетных учреждений. Для получения дополнительной скидки 2% покупателю необходимо предоставить справку с места работы, либо заверенную копию трудовой книжки. Продление программы позволит работникам социально значимых сфер приобрести первую квартиру или улучшить жилищные условия с дополнительной выгодой».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

*Срок действия программы с 01.03.2019г до 30.03.2020г. Ознакомиться с подробными условиями можно по телефону отдела продаж «Главстрой Санкт-Петербург»: +7 (812) 604-04-04. ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/. ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.