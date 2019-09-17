Вы в своем уме, come on! Звезды начали флешмоб в защиту актера Павла Устинова, осужденного за плечо росгвардейца
Российские актеры, певцы, режиссеры и просто известные люди откликнулись на призыв поддержать актера Павла Устинова, который был осужден на 3,5 года колонии общего режима за сопротивление силовику на акции протеста. Однако нашлись и те, кто считает, что в России «виноватых без вины не бывает».
Скриншот с сайта YouTube
Одним из первых, кто выступил в поддержку молодого актера, был его коллега Александр Паль, который в своем Instagram объявил флешмоб. «Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело, что это абсолютный произвол и самосуд», – отметил Паль.
К флешмобу присоединились многие актеры. Например, Павел Деревянко попросил «остановить беспредел!».
Сергей Шнуров в стихах осудил происходящее с Устиновым.
«Это вам не по бульварам,
Дикой ненасытной сварой
Закусив Клико омаром,
Бить гуманнейший ОМОН!»
Ясно всё, и тем не менее,
У людей другое мнение.
Есть на счёт, на ваш, сомнение,-
Вы в своём уме? Комон?»
Ксения Собчак также решила выразить свое мнение, назвав дело Устинова «ужасной несправедливостью и беспределом».
«Павел не сделал НИЧЕГО, чтобы лишиться свободы на три года. Делается все, чтобы просто запугать тех, кто хочет высказать свое мнение», – уверена Собчак.
Никита Ефремов заявил, что на видео задержания «отчетливо видно», что произошло, а наказание «не соответствует» совершенному поступку. Он полагает, что актерам так же стоит объединиться, как сделали журналисты в деле Голунова.
Максим Галкин записал набирающее популярность обращение про Устинова. Сейчас у него почти 400 тысяч просмотров.
«В моем представлении вывих у бойца гвардии, у человека, который служит в силовых структурах, — вещь обыденная и точно не повод подавать в суд. Это колоссальный репутационный урон для наших судов, для Росгвардии и для нашей власти тоже», – сказал юморист.
Свободу Павлу Устинову? P.S. Заранее предвижу некоторые комментарии, поэтому сразу и отвечу: 1. «Просто так не посадили бы» – история нашей страны – это сотни тысяч случаев посадок «просто так». Это наша пока неизбывная карма 2. «По закону сопротивление сотрудникам правопорядка уголовно преследуется» – ну зато по Конституции мирное выражение своего протеста – это тоже законное право граждан. 3. «Он сопротивлялся» – если посмотреть видео задержания, которое есть в интернете, то я бы скорее охарактеризовал это иначе: гвардейцы навалились на одного парня такой неумелой толпой, что удивительно, как они друг другу ещё что-нибудь не сломали. 4. «Не лезьте в политику» – а я не в политику лезу, а в осознанное гражданское общество. Политика меня не интересует, меня интересует моя законная свобода, равно как и свобода всех законопослушных соотечественников. 5. «Мы чего-то не знаем – всё не случайно – он стоял там со злым умыслом» – я не надеюсь, что кто-то будет думать о моих гражданских свободах лучше меня самого, на то и свобода личности, чтобы анализировать своей головой, а не ждать решений за тебя. 6. «За своих-то артистов вон как вступаетесь, а за простых людей?» Я не знаком с Павлом и то, что он артист, мне не важно – узнал – не смолчал.
Никита Кукушкин отметил, что пришло время «кровавых флешмобов», призвав коллег присоединяться.
Евгений Стычкин призвал актерское сообщество «не молчать». «Страшный убийственный несправедливый приговор», – так вердикт суда описал актер.
Артур Смольянинов в своем видеообращении отметил, что «рано или поздно все кончается», и призвал к свободе политзаключенных.
Режиссер Александр Молочников высказался о деле Устинова со сцены МХТ имени Чехова, отметив, что 3,5 года колонии ему дали «за что-то странное». Он отметил, что невозможно спокойно реагировать на происходящее.
В поддержку Устинова высказался и певец Сергей Лазарев. «Это просто чудовищный приговор молодому парню, который ничего не сделал! <...> Павел абсолютно аполитичен! В его семье 5 детей, его мать убита таким приговором!» – считает представитель России на Евровидении.
Павел Устинов! Молодой актер! Которого задержали абсолютно ни за что в дни митингов ( видео задержания есть в инете повсюду, он НЕ сопротивлялся! Ему дали 3,5 года колонии!! Это просто чудовищный приговор молодому парню, который ничего не сделал! Он просто стоял у метро и ждал друга, а дали ему срок за то, что якобы при задержании сотрудник Росгвардии вывихнул плечо!! На сколько мне известно, Павел учился на актерском курсе у Константина Райкина, и он за него поручился! Насколько мне известно от коллег актеров, Павел абсолютно аполитичен! В его семье 5 детей, его мать убита таким приговором! Что же происходит!!?? Зачем ??!! #свободупавлуустинову #павелустинов #Актерскаясолидарность #МыПавелУстинов
Его бывший коллега по группе Smash Влад Топалов выразил свою точку зрения в комментариях у Лазарева.
«Запомни, Шарапов, наказаний без вины не бывает». У нас не каменный век и не инквизиция, чтобы без вины сажали на 3,5 года», – написал муж Регины Тодоренко.
Ранее в поддержку Устинова высказались худрук московского театра «Сатирикон» Константин Райкин и руководитель курса Устинова в Высшей школе сценических искусств Сергей Шенталинский.
Евгений Богданов,
«Фонтанка.ру»
Справка:
Во время задержания на несанкционированном митинге 3 августа 24-летний Устинов, по версии следствия, «применял силу корпуса и пытался вырваться», тем самым оказал «тянущее воздействие». Это заставило росгвардейца «почувствовать щелчок в плече». Обвинение требовало 6 лет колонии. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера к 3 годам 6 месяцам общего режима. Устинов вину не признавал, настаивая, что ждал друга, а не принимал участие в митинге. В Кремле не стали комментировать решение суда, отметив лишь, что дело Устинова вряд ли может сказаться на «доверии россиян к Росгвардии».
Днем 3 августа оппозиция вывела на улицу людей в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. МВД насчитало 1,5 тыс. участников, СМИ – до 3 тыс. По данным «ОВД-Инфо», задержаны были 828 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что несогласованные митинги не имели отношения к выборам в Мосгордуму, так как многие ее участники «никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму» не имели.