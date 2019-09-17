Вы в своем уме, come on! Звезды начали флешмоб в защиту актера Павла Устинова, осужденного за плечо росгвардейца

Российские актеры, певцы, режиссеры и просто известные люди откликнулись на призыв поддержать актера Павла Устинова, который был осужден на 3,5 года колонии общего режима за сопротивление силовику на акции протеста. Однако нашлись и те, кто считает, что в России «виноватых без вины не бывает».

Скриншот с сайта YouTube

Одним из первых, кто выступил в поддержку молодого актера, был его коллега Александр Паль, который в своем Instagram объявил флешмоб. «Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело, что это абсолютный произвол и самосуд», – отметил Паль.

К флешмобу присоединились многие актеры. Например, Павел Деревянко попросил «остановить беспредел!».

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Сергей Шнуров в стихах осудил происходящее с Устиновым.

«Это вам не по бульварам,

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Дикой ненасытной сварой

Закусив Клико омаром,

Бить гуманнейший ОМОН!»

Ясно всё, и тем не менее,

У людей другое мнение.

Есть на счёт, на ваш, сомнение,-

Вы в своём уме? Комон?»

Ксения Собчак также решила выразить свое мнение, назвав дело Устинова «ужасной несправедливостью и беспределом».

«Павел не сделал НИЧЕГО, чтобы лишиться свободы на три года. Делается все, чтобы просто запугать тех, кто хочет высказать свое мнение», – уверена Собчак.

Никита Ефремов заявил, что на видео задержания «отчетливо видно», что произошло, а наказание «не соответствует» совершенному поступку. Он полагает, что актерам так же стоит объединиться, как сделали журналисты в деле Голунова.

Максим Галкин записал набирающее популярность обращение про Устинова. Сейчас у него почти 400 тысяч просмотров.

«В моем представлении вывих у бойца гвардии, у человека, который служит в силовых структурах, — вещь обыденная и точно не повод подавать в суд. Это колоссальный репутационный урон для наших судов, для Росгвардии и для нашей власти тоже», – сказал юморист.

Никита Кукушкин отметил, что пришло время «кровавых флешмобов», призвав коллег присоединяться.

Евгений Стычкин призвал актерское сообщество «не молчать». «Страшный убийственный несправедливый приговор», – так вердикт суда описал актер.

Артур Смольянинов в своем видеообращении отметил, что «рано или поздно все кончается», и призвал к свободе политзаключенных.

Режиссер Александр Молочников высказался о деле Устинова со сцены МХТ имени Чехова, отметив, что 3,5 года колонии ему дали «за что-то странное». Он отметил, что невозможно спокойно реагировать на происходящее.

В поддержку Устинова высказался и певец Сергей Лазарев. «Это просто чудовищный приговор молодому парню, который ничего не сделал! <...> Павел абсолютно аполитичен! В его семье 5 детей, его мать убита таким приговором!» – считает представитель России на Евровидении.

Его бывший коллега по группе Smash Влад Топалов выразил свою точку зрения в комментариях у Лазарева.

«Запомни, Шарапов, наказаний без вины не бывает». У нас не каменный век и не инквизиция, чтобы без вины сажали на 3,5 года», – написал муж Регины Тодоренко.

Ранее в поддержку Устинова высказались худрук московского театра «Сатирикон» Константин Райкин и руководитель курса Устинова в Высшей школе сценических искусств Сергей Шенталинский.

Евгений Богданов,

«Фонтанка.ру»