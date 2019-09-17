Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +11
$ 63.83р
70.67р
13:46 17.09.2019
Расширенный поиск

Общество
17.09.2019 12:16
Печать

Вы в своем уме, come on! Звезды начали флешмоб в защиту актера Павла Устинова, осужденного за плечо росгвардейца

Российские актеры, певцы, режиссеры и просто известные люди откликнулись на призыв поддержать актера Павла Устинова, который был осужден на 3,5 года колонии общего режима за сопротивление силовику на акции протеста. Однако нашлись и те, кто считает, что в России «виноватых без вины не бывает».

Вы в своем уме, come on! Звезды начали флешмоб в защиту актера Павла Устинова, осужденного за плечо росгвардейца

Скриншот с сайта YouTube

Одним из первых, кто выступил в поддержку молодого актера, был его коллега Александр Паль, который в своем Instagram объявил флешмоб. «Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело, что это абсолютный произвол и самосуд», – отметил Паль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alexander Pal (@palsascha)

 

К флешмобу присоединились многие актеры. Например, Павел Деревянко  попросил «остановить беспредел!».

Реклама

 

Сергей Шнуров в стихах осудил происходящее с Устиновым.

«Это вам не по бульварам,

Реклама


Дикой ненасытной сварой

Закусив Клико омаром,

Бить гуманнейший ОМОН!»

Ясно всё, и тем не менее,

У людей другое мнение.

Есть на счёт, на ваш, сомнение,-

Вы в своём уме? Комон?»

 

Ксения Собчак также решила выразить свое мнение, назвав дело Устинова «ужасной несправедливостью и беспределом».

«Павел не сделал НИЧЕГО, чтобы лишиться свободы на три года. Делается все, чтобы просто запугать тех,  кто хочет высказать свое мнение», – уверена Собчак.

 

Никита Ефремов заявил, что на видео задержания «отчетливо видно», что произошло, а наказание «не соответствует» совершенному поступку. Он полагает, что актерам так же стоит объединиться, как сделали журналисты в деле Голунова.

Максим Галкин записал набирающее популярность обращение про Устинова. Сейчас  у него почти 400 тысяч просмотров.

«В моем представлении вывих у бойца гвардии, у человека, который служит в силовых структурах, — вещь обыденная и точно не повод подавать в суд. Это колоссальный репутационный урон для наших судов, для Росгвардии и для нашей власти тоже», – сказал юморист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свободу Павлу Устинову? P.S. Заранее предвижу некоторые комментарии, поэтому сразу и отвечу: 1. «Просто так не посадили бы» – история нашей страны – это сотни тысяч случаев посадок «просто так». Это наша пока неизбывная карма 2. «По закону сопротивление сотрудникам правопорядка уголовно преследуется» – ну зато по Конституции мирное выражение своего протеста – это тоже законное право граждан. 3. «Он сопротивлялся» – если посмотреть видео задержания, которое есть в интернете, то я бы скорее охарактеризовал это иначе: гвардейцы навалились на одного парня такой неумелой толпой, что удивительно, как они друг другу ещё что-нибудь не сломали. 4. «Не лезьте в политику» – а я не в политику лезу, а в осознанное гражданское общество. Политика меня не интересует, меня интересует моя законная свобода, равно как и свобода всех законопослушных соотечественников. 5. «Мы чего-то не знаем – всё не случайно – он стоял там со злым умыслом» – я не надеюсь, что кто-то будет думать о моих гражданских свободах лучше меня самого, на то и свобода личности, чтобы анализировать своей головой, а не ждать решений за тебя. 6. «За своих-то артистов вон как вступаетесь, а за простых людей?» Я не знаком с Павлом и то, что он артист, мне не важно – узнал – не смолчал.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Никита Кукушкин отметил, что пришло время «кровавых флешмобов», призвав коллег присоединяться.

Евгений Стычкин призвал актерское сообщество «не молчать». «Страшный убийственный несправедливый приговор», – так вердикт суда описал актер.

Артур Смольянинов в своем видеообращении отметил, что «рано или поздно все кончается», и призвал к свободе политзаключенных.

Режиссер Александр Молочников высказался о деле Устинова со сцены МХТ имени Чехова, отметив, что 3,5 года колонии ему дали «за что-то странное». Он отметил, что невозможно спокойно реагировать на происходящее.

В поддержку Устинова высказался и певец Сергей Лазарев. «Это просто чудовищный приговор молодому парню, который ничего не сделал! <...> Павел абсолютно аполитичен! В его семье 5 детей, его мать убита таким приговором!» – считает представитель России на Евровидении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Павел Устинов! Молодой актер! Которого задержали абсолютно ни за что в дни митингов ( видео задержания есть в инете повсюду, он НЕ сопротивлялся! Ему дали 3,5 года колонии!! Это просто чудовищный приговор молодому парню, который ничего не сделал! Он просто стоял у метро и ждал друга, а дали ему срок за то, что якобы при задержании сотрудник Росгвардии вывихнул плечо!! На сколько мне известно, Павел учился на актерском курсе у Константина Райкина, и он за него поручился! Насколько мне известно от коллег актеров, Павел абсолютно аполитичен! В его семье 5 детей, его мать убита таким приговором! Что же происходит!!?? Зачем ??!! #свободупавлуустинову #павелустинов #Актерскаясолидарность #МыПавелУстинов

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Его бывший коллега по группе Smash Влад Топалов выразил свою точку зрения в комментариях у Лазарева.

«Запомни, Шарапов, наказаний без вины не бывает». У нас не каменный век и не инквизиция, чтобы без вины сажали на 3,5 года», – написал муж Регины Тодоренко.

Ранее в поддержку Устинова высказались худрук московского театра «Сатирикон» Константин Райкин  и руководитель курса Устинова в Высшей школе сценических искусств Сергей Шенталинский.

Евгений Богданов,

«Фонтанка.ру»

Справка:

Во время задержания на несанкционированном митинге 3 августа 24-летний Устинов, по версии следствия, «применял силу корпуса и пытался вырваться», тем самым оказал «тянущее воздействие». Это заставило росгвардейца «почувствовать щелчок в плече». Обвинение требовало 6 лет колонии. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера к 3 годам 6 месяцам общего режима. Устинов вину не признавал, настаивая, что ждал друга, а не принимал участие в митинге. В Кремле не стали комментировать решение суда, отметив лишь, что дело Устинова вряд ли может сказаться на «доверии россиян к Росгвардии».

Днем 3 августа оппозиция вывела на улицу людей в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. МВД насчитало 1,5 тыс. участников, СМИ – до 3 тыс. По данным «ОВД-Инфо», задержаны были 828 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что несогласованные митинги не имели отношения к выборам в Мосгордуму, так как многие ее участники «никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму» не имели.

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
      17.09.2019 12:04

      «Главстрой Санкт-Петербург» подводит итоги 6 месяцев действия программы поддержки работников бюджетной сферы

      Около 18% от всех сделок компании с жилой недвижимостью заключено в рамках данной программы. Чаще всего предложением пользуются сотрудники бюджетных учреждений в сфере образования и здравоохранения.
      ПАО МКБ
      17.09.2019 11:28

      МКБ вернет до 7% баллами за путешествия и покупки в аптеках и ресторанах

      С 1 октября Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус». До конца года будут действовать пять категорий на выбор: кафе и рестораны, кроме операций с кодом MCC 5814 (фастфуд); такси и каршеринг; развлечения; спорттовары и салоны красоты.
      Пресс-служба Л'Этуаль
      17.09.2019 10:00

      Пять тысяч сотрудников магазинов «Л’Этуаль» побывали этим летом в Париже

      Ничто не вдохновляет и не заряжает энергией так, как путешествия, — этой позиции компания «Л’Этуаль» придерживается уже седьмой год и поощряет своих сотрудников поездкой в Париж, мировую столицу моды и красоты.
      ПАО Сбербанк
      16.09.2019 17:23

      Сбербанк запустил услугу «Наличные с покупкой» в сети магазинов «ВкусВилл»

      Сбербанк, совместно с платежными системами Mastercard и Visa, запустил бесплатную услугу «Наличные с покупкой» в ряде магазинов сети «ВкусВилл». Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или «умными часами») клиент может снять наличные на кассе магазина. Услуга доступна как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков.
      ПАО «Группа ЛСР»
      16.09.2019 15:37

      «Группа ЛСР» приступила к строительству бульвара в своем масштабном проекте «Цивилизация»

      Бульвар станет центром притяжения жилых комплексов «Цивилизация» и «Цивилизация на Неве». Освоение территории будет проходить постепенно.
      Glorax Development
      16.09.2019 12:33

      В VI квартале Golden City осталось 30 квартир

      В VI квартале жилого комплекса Golden City на намывных территория Васильевского острова к покупке доступны последние 30 квартир. Минимальная стоимость квартир начинается от 6,4 млн руб. Компания Glorax Development планирует ввести дом в эксплуатацию в I квартале 2020 года.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      16.09.2019 12:09

      Квартиры под объединение в «Новом Лесснере»

      В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» выбраны квартиры, которые можно приобрести с перспективой дальнейшего объединения в просторную четырехкомнатную квартиру площадью порядка 119 кв.м.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      16.09.2019 11:12

      NEWПИТЕР вошел в ТОП-100 лучших новостроек России

      Флагманский объект компании «Строительный трест» - кирпичный жилой комплекс NEWПИТЕР, строительство которого продолжается в поселке Новоселье Ломоносовского района, вошел в каталог «100 лучших жилых комплексов России», составленном организаторами Федеральной премии Urban Awards.
      ГК «Эталон»
      13.09.2019 17:15

      АО «Эталон ЛенСпецСМУ» исполнило обязательства по выплате восьмого купона по облигационному займу серии 001Р-02

      13 сентября 2019 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 8-го купона.
      АО «Альфа-Банк»
      13.09.2019 14:51

      Альфа-Банк в Санкт-Петербурге объявил финансовые итоги деятельности за первое полугодие 2019 года

      Альфа-Банк в Санкт-Петербурге подвел итоги работы за первое полугодие 2019 года.
      ГК «Полис Групп»
      13.09.2019 14:38

      ГК «Полис Групп» и Банк ДОМ.РФ подписали соглашение о проектном финансировании на сумму 5,4 млрд рублей

      Группа компаний «Полис Групп» и Банк ДОМ.РФ и подписали соглашение о проектном финансировании c использованием счетов эскроу на сумму 5,4 млрд руб. Средства будут направлены на строительство нового жилого комплекса комфорт-класса в городе Мурино Ленинградской области.
      13.09.2019 13:55

      Воздушный змей из Петербурга попал в «Книгу рекордов России»

      Первый запуск рекордсмена прошел в рамках ежегодного фестиваля воздушных змеев «Летать легко!». Он парил в небе около часа, радуя публику и дожидаясь представителя «Книги рекордов России». Затем был спущен, расправлен и измерен рулеткой.