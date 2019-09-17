Предвыборное выступление президента Афганистана закончилось взрывом. Погибли не менее 24 человек

В провинции Парван в Афганистане взорвалась бомба во время предвыборной речи президента страны Ашрафа Гани. Об этом 17 сентября сообщает Tolo News.

По предварительной информации, в результате инцидента погибли как минимум 24 человека, еще около 30 получили ранения. При этом сам президент и его окружение не пострадали. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Отметим, ранее движение «Талибан» (запрещено и признано террористическим на территории РФ) призвало граждан не ходить на президентские выборы 28 сентября. Боевики пообещали сорвать голосование. Кандидатами на выборах зарегистрированы 18 человек, в том числе действующий глава государства Гани.