«Объезжайте. Променад по саду». Коллапс в центре Петербурга, на очереди – Московский

Незапланированный транспортный коллапс в центре Санкт-Петербурга случился поздним утром 17 сентября, когда обычно на дорогах относительно свободно после утреннего часа пик.

Аномальные пробки в городе прописались со вчерашнего вечера, когда начали приезжать высокие гости – из-за них гражданским самолётам не давали посадку, а электричкам не позволяли пересекать автомобильные дороги. Как сообщили накануне в пресс-службе Смольного, намечены переговоры премьер-министра России Дмитрия Медведева с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Если вчера сложности были на юге Петербурга, по пути из Пулково в центр, а затем в Пушкине и Павловске, то сегодня первым «пострадал» центр города. По некоторым сведениям, с 12 до 13 часов возможны перекрытия Московского проспекта отрезками с эвакуацией припаркованных машин.

Автомобилисты в «разговорчиках» «Яндекс.Навигатора» обсуждают маршрут чиновников, предлагают купить вертолёт и советуют объезжать из-за «променада по саду». Некоторые, впрочем, видимо, не в курсе, и винят дождь.

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В целом по городу стандартные для этого времени суток «жёлтые» 4 балла.