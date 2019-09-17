Смольный против «Фрейда». Чиновники лишили посетителей сигарного клуба возможности курить на свежем воздухе

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) снес четыре незаконных летних кафе. Как рассказали 17 сентября в ведомстве, самый крупный объект примыкал к сигарному клубу Freud на Малой Морской улице, 18.

Терраса представляла собой металлическую конструкцию площадью 17 квадратных метров с витражным остеклением и навесом, установленными на деревянном подиуме. Пользователь (ООО «Карибские острова») не смог подтвердить документами свои права на территорию. Участок даже не прошел кадастровый учет и не был включен в схему размещения нестационарных торговых объектов. Просьбу добровольно покинуть землю компания проигнорировала, в итоге веранду пришлось разбирать чиновникам.

Такая же участь постигла летнюю террасу кафе «Чайный дом» на улице Рубинштейна, 24, веранду ООО «Котлета» на Малом проспекте П.С., 66/32, и летнее кафе «Шаверма» (ООО «Балт-триумф») на улице Грибакиных, 27/6.

В ходе рейда чиновники изъяли 30 единиц уличной мебели: столы, стулья и зонт. Нарушителям грозит привлечение к административной ответственности за незаконное размещение элементов благоустройства.