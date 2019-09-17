Происшествия
СМИ: Два сотрудника Росгвардии погибли во время учений в Смоленской области
Бронетранспортер насмерть сбил двух росгвардейцев на учебных маневрах у деревни Жерновка в Смоленской области.
Военный следственный отдел СК по Смоленскому гарнизону 17 сентября подтвердил информацию о ЧП агентству ТАСС.
«Российская газета» со ссылкой на свои источники сообщает, что речь идет о БТР-80 массой 13,6 тонны. ЧП, по предварительной информации, произошло в смоленской деревне Жерновка.
Подробности пока не разглашаются.