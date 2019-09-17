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Бизнес
17.09.2019 11:44
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Дочка «Ростелекома» реконструирует пункт пропуска «Морского фасада» в Петербурге более чем за 450 млн рублей

АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» подвело итоги конкурса на  реконструкцию  пункта пропуска. Как следует из данных портала госзакупок, победителем стал единственный участник: ООО «Региональный информационный центр» (РИЦ). Дочка «Ростелекома» не стала снижать начальную цену и взялась выполнить работы за 453,5 млн рублей.

«Морской фасад» проводил конкурс повторно. В первый раз единственным участником также оказался РИЦ, но тогда порт решил не заключать с компанией договор и объявил тендер несостоявшимся

В ходе работ в порту создадут отдельный досмотровый комплекс и приобретут  оборудование, что позволит «Морскому фасаду» получить статус грузо-пассажирского пункта пропуска и работать круглогодично, а значит, принимать паром «Принцесса Анастасия». Работы планировалось завершить к концу 2020 года.

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