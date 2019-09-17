Петербургский избирком не позволил муниципалитету «Юго-Запад» пересчитать голоса

Петербургская избирательная комиссия запретила пересчитывать голоса, поданные за кандидатов в депутаты муниципалитета «Юго-Запад» на прошедших неделю назад выборах. Это решение горизбирком принял на заседании 17 сентября.

С требованием провести пересчет бюллетеней на всех участках в этом муниципалитете на прошлой неделе выступили несколько кандидатов-самовыдвиженцев. На участках «Юго-Запада» бюллетени считали не люди, а автоматические урны – КОИБы. В день голосования эти урны постоянно сбоили, написали в жалобах самовыдвиженцы. Муниципальный избирком с ними согласился и назначил ручной пересчет голосов. При этом те же самые КОИБы считали и голоса, поданные за кандидатуру губернатора на территории этого муниципалитета, но с требованием перепроверить результаты выборов главы города никто не обращался.

В городской избирательной комиссии не увидели законных оснований для того, чтобы заново считать бюллетени на муниципальных выборах в «Юго-Западе». Члены избиркома отметили, что фактических обстоятельств в основе жалоб самовыдвиженцев нет, и отменили решение муниципальной комиссии.

В совет «Юго-Запада» (он состоит из двадцати человек) по итогам голосования прошли девять кандидатов от «Единой России», шесть — от «Справедливой России» и трое представителей КПРФ. Интересы в этом муниципалитете имеет депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов: поддержанные им люди шли самовыдвиженцами, но не снискали успеха на выборах.

«Юго-Запад» — не единственный муниципалитет, который до сих пор не подвел итоги прошедших неделю назад выборов. Происходящее в петербургском электоральном процессе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «шероховатостями» и заверил, что с ними разбирается Центральная избирательная комиссия.