Светлана Кокорина об освобождении сыновей: «Я снова стала матерью!»

Мать нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина прокомментировала 17 сентября в своем Instagram освобождение игрока и его брата Кирилла.

«Я снова стала матерью!!! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами все это время!» – написала Светлана Кокорина.

В минувший понедельник, 16 сентября, «Зенит» подписал новый контракт с Кокориным и заявил его для участия в матчах РПЛ. Сегодня, 17 сентября, футболист вышел на свободу по УДО.