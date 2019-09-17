Светлана Кокорина об освобождении сыновей: «Я снова стала матерью!»
Мать нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина прокомментировала 17 сентября в своем Instagram освобождение игрока и его брата Кирилла.
«Я снова стала матерью!!! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами все это время!» – написала Светлана Кокорина.
В минувший понедельник, 16 сентября, «Зенит» подписал новый контракт с Кокориным и заявил его для участия в матчах РПЛ. Сегодня, 17 сентября, футболист вышел на свободу по УДО.
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Справка:
8 октября 2018 года Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Мамаев с их общим знакомым Протасовицким стали участниками двух конфликтов в Москве. Суд 8 мая 2019 года приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных – к полутора годам. Все осужденные, кроме Протасовицкого, добились освобождения по УДО.