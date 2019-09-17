СМИ: «Роснефть» пожаловалась президенту на Минфин, который выступил против льгот для освоения Арктики на 2,6 трлн рублей

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с жалобой на работу министерства финансов, которое считает нецелесообразным предоставлять льготы нефтегазовой компании для освоения арктического кластера.

«Опасаясь возникновения выпадающих доходов бюджета, Минфин добивался того, чтобы на новые налоговые льготы для нефтяных месторождений был наложен мораторий до завершения инвентаризации проектов. <...> Игорь Сечин считает подход Минфина «непоследовательным, а возможно, и субъективным», – сообщает 17 сентября газета «Коммерсантъ».

Глава компании посетовал на то, что министр финансов Антон Силуанов поддерживает инвестиционные газовые проекты, но не «Восток Ойл», который совместно реализуют «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг».

Игорь Сечин, как стало известно журналистам, и ранее просил Владимира Путина ускорить принятие законопроекта, касающегося поддержки «Восток Ойл», однако решения до сих пор нет.

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«Роснефть» и министерство финансов пока не прокомментировали появившуюся информацию.

Напомним, что «Роснефть» в июне попросила 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики. Кроме того, компания Игоря Сечина вместе с «Нефтегазхолдингом» предлагала снизить налог на добычу полезных ископаемых, чтобы стимулировать инвестиции в единый кластер.