РФС: «Зенит» успел в срок дозаявить Кокорина на сезон Российской премьер-лиги

Петербургский футбольный клуб «Зенит» по всем правилам и в установленные сроки подал заявление в комитет по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) на дозаявку Александра Кокорина на сезон РПЛ. Так образом, как пишет 17 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РФС, препятствий для дозаявки игрока нет. Это означает, что формально появиться на поле он может в любой момент.

Ранее сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с Кокориным еще в минувший понедельник, 16 сентября. Напомним, сегодня Кокорин и его товарищ Мамаев вышли из колонии по УДО.