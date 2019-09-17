РФС: «Зенит» успел в срок дозаявить Кокорина на сезон Российской премьер-лиги
Петербургский футбольный клуб «Зенит» по всем правилам и в установленные сроки подал заявление в комитет по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) на дозаявку Александра Кокорина на сезон РПЛ. Так образом, как пишет 17 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РФС, препятствий для дозаявки игрока нет. Это означает, что формально появиться на поле он может в любой момент.
Ранее сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с Кокориным еще в минувший понедельник, 16 сентября. Напомним, сегодня Кокорин и его товарищ Мамаев вышли из колонии по УДО.
Справка:
8 октября 2018 года Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Мамаев с их общим знакомым Протасовицким стали участниками двух конфликтов в Москве. Суд 8 мая 2019 года приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных – к полутора годам. Все осужденные, кроме Протасовицкого, добились освобождения по УДО.