Экс-главу управления «К» ФСБ генерала Воронина проверят на причастность к рейдерскому захвату производителя растительного масла

Следственный комитет проверит заявление бывшего замминистра сельского хозяйства России Алексея Бажанова о возможной причастности высокопоставленных сотрудников ФСБ к рейдерскому захвату производителя масла ГК «Маслопродукт». Об этом 17 сентября пишет РБК.

По данным издания, проверкой займется следственная группа, которая ведет дело бывшего подчиненного Воронина — экс-начальника банковского отдела ФСБ «полковника-миллиардера» Кирилла Черкалина. Такие сведения содержатся в ответе СК на обращение Бажанова. Бывший замминистра скрывается в Лондоне, оттуда он направил обращения в СКР, ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента. Бажанов утверждает, что его бизнес по производству растительного масла был якобы захвачен Ворониным и бизнесменом Аркадием Фосманом. Фосман все обвинения отрицает.

Напомним, Виктор Воронин покинул должность начальника управления «К» ФСБ в 2016 году. Некоторые эксперты связывали это в том числе с делом петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, с которым Воронин дружил. Кроме того, управление подверглось многочисленным проверкам со стороны УСБ ФСБ. В итоге место Воронина занял выходец из УСБ Иван Ткачев. Воронин же ныне занимает должность заместителя гендиректора по взаимодействию с госорганами московского завода «Физприбор» (входит в структуры «Росатома»).