С петербуржца пытались взыскать чужие долги за ЖКУ. Платить он не станет и будет прав

Управляющая компания пыталась взыскать чужие коммунальные долги с петербуржца, купившего квартиру на вторичном рынке. За потребителя вступилась прокуратура — новый владелец не обязан отвечать за старого.

Как рассказали в надзорном ведомстве 17 сентября, в феврале 2019 года местный житель купил квартиру на проспекте Луначарского, 90. Это 12-этажный «корабль», коих в Северной столице тысячи. Нового владельца ждал неприятный сюрприз в виде 180 тысяч рублей долга за коммунальные услуги, накопленных прежним хозяином. Эту сумму ООО «Жилкомсервис №1 Калининского района» автоматически перенесло на нового собственника. Тот подобному варианту развития событий не обрадовался и пошел в прокуратуру. Ведомство встало на его сторону.

«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение», – отметили в надзоре.

Действия управляющей компании признали незаконными. Гендиректор ЖКС получил представление.