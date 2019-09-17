Классовые разборки двух BMW на КАД. Владельцу люкса преподнесли приём в стиле Тайсона

Тонкости неудачного манёвра выясняли водители на КАД в Курортном районе Петербурга. Обладатель не самой последней модели BMW учил дорожной грамотности владельца люкса того же производителя. Для доказательства правоты кулаков оказалось мало, в бой пошли звериные инстинкты — в ход пошли зубы.

О драке на участке кольцевой недалеко от завода Hyundai в социальных сетях рассказали очевидцы 16 сентября. Около 20:00 проезд перегородили BMW Х7 и BMW Х6. «Из Х6 выбежали трое мужчин с признаками опьянения и начали бить водителя другого BMW. В результате потасовки водителю BMW надкусили ухо и сильно повредили бровь», — написали горожане.

По данным «Фонтанки», конфликт начался из-за неудачного перестроения, в результате которого люксовый Х7 задел кроссовер Х6. Второй автомобиль затормозил, из него вышли четверо. Разговор вели прямо на дороге, создавая пробку. Проезжавший мимо транспорт также пострадал, одному автомобилю снесли зеркало, другому ударили по двери.

Реклама



«В полицию обратился водитель «БМВ 7» по факту нанесения ему травм и повреждения автомобиля. По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства конфликта», — отметили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.