Женщина пострадала при квартирном пожаре в Полюстрово

Утро началось не с кофе для жителей хрущевки в Калининском районе Петербурга: больше десятка человек вывели на улицу из-за пожара. Пострадал один человек.

По информации ГУ МЧС по городу, пожарных на улицу Федосеенко, 35, вызвали 17 сентября в 07:09. В панельной пятиэтажке на втором этаже горела двухкомнатная квартира. Возгорание не было серьезным, обстановку и мебель на пяти квадратах быстро потушили, но с вышележащих этажей пришлось эвакуировать 12 человек. Пострадала женщина.