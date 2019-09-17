Кокорин вышел на свободу и сразу стал игроком «Зенита»
Футболист Александр Кокорин несколько минут назад вышел из колонии. Суд Белгородской области 11 дней назад удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на адвоката спортсмена, петербургский футбольный клуб «Зенит» уже подписал с ним новый контракт.
При этом уточняется, что сделано это было еще вчера, 16 сентября, когда Кокорин был еще в колонии.
??? Адвокат Юрий Падалко: "Вчера Кокорин заключил новый контракт с "Зенитом" pic.twitter.com/XTFbz2VA2o— СЭ Футбол (@se_football) 17 сентября 2019 г.
Справка:
8 октября 2018 года Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Мамаев с их общим знакомым Протасовицким стали участниками двух конфликтов в Москве. Суд 8 мая 2019 года приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных – к полутора годам. Все осужденные, кроме Протасовицкого, добились освобождения по УДО.