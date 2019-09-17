Кокорин вышел на свободу и сразу стал игроком «Зенита»

Футболист Александр Кокорин несколько минут назад вышел из колонии. Суд Белгородской области 11 дней назад удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на адвоката спортсмена, петербургский футбольный клуб «Зенит» уже подписал с ним новый контракт.

При этом уточняется, что сделано это было еще вчера, 16 сентября, когда Кокорин был еще в колонии.

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