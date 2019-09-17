Требовали миллион, похитили и обесчестили. Полиция ищет ночных гостей квартиры на Гражданском

Полиция Приморского района Петербурга устанавливает обстоятельства ночного визита в квартиру на Гражданском. Хозяйка была вывезена, избита, изнасилована, а еще у нее требовали крупную сумму денег.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), с заявлением в полицию 38-летняя уроженка Казахстана обратилась около десяти вечера 16 сентября. Она сообщила, что в два часа ночи в ее квартиру на Гражданском проспекте вошли трое неизвестных мужчин и с порога начали требовать ни много ни мало миллион рублей. К словесным угрозам прибавили удары рукояткой ножа по голове. Через 15 минут, утверждает женщина, ее вывезли из квартиры к торговому центру на Балканской улице в Купчино. В машине над женщиной надругались.

По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний уроженец Узбекистана. Разыскиваются еще двое — земляк задержанного и мужчина предположительно тоже родом из Средней Азии.

Как посторонние оказались в квартире посреди ночи, потерпевшая не объяснила.

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Ранее на том же Гражданском проспекте ранним утром налетчики навестили женщину, занимающуюся проституцией. Ее обобрали и изнасиловали. Подозреваемые уже задержаны.