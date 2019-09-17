«Царапины стоимостью как тот, в кого въехали». Торопливая «Бентли» притормозила сотни петербуржцев

«Дорогая» авария затрудняла движение утром 17 августа на пересечении улиц Руставели и Науки на севере Петербурга. Столкнулись Bentley Bentayga и Volkswagen Polo.

«Царапины стоимостью как тот, в кого въехали», – пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Отметим, что годовалые внедорожники Bentayga на автомобильных сайтах предлагаются по цене примерно от 17 до 27 миллионов рублей.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Участники группы в комментариях сочувствуют владельцу «Поло», отмечая при этом, что в таких ДТП виноват, как правило, тот, кто сзади – не соблюдал дистанцию.

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Некоторым эта «Бентли» знакома. «Видел вчера эту машину в городе. За рулем дама, с довольно дерзкой манерой езды. Дубасила по Ириновскому по трамвайным рельсам», – рассказывает, например, Алексей.

Действительно, по данным «Фонтанки», Bentley Bentayga 2018 года выпуска с этим номером числится на 36-летней женщине с необычным именем. Штрафов на ней висит много. Другой примечательной информации нет.