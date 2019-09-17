Мамаев и Кокорин вышли на свободу. Футболисты провели под стражей 11 месяцев
Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области утром 17 сентября.
Местный суд 11 дней назад удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. Прокуратура это решение обжаловать не стала.
В колонии Мамаеву оставалось провести два с половиной месяца, братьям Кокориным — три с половиной месяца. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев.
Справка:
8 октября 2018 года Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Мамаев с их общим знакомым Протасовицким стали участниками двух конфликтов в Москве. Суд 8 мая 2019 года приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных – к полутора годам. Все осужденные, кроме Протасовицкого, добились освобождения по УДО.