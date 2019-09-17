В Петербургском колледже судостроения первокурсник преподнёс урок ножом. Пострадавшего в тяжёлом состоянии увезли в больницу

Спустя две недели после начала нового учебного года вчерашние школьники продемонстрировали недетские умения в колледже на Васильевском острове. Вести диалог студенты решили по-уличному, вместо слов конфликт разрешили оружием.

Как сообщает 17 сентября ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), в колледже судостроения и прикладных технологий на улице Кораблестроителей не нашли общего языка двое первокурсников. Студент ударил ровесника ножом в живот. 16-летнего пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали.

На место вызвали сотрудников полиции, агрессора задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В колледже судостроения и прикладных технологий «Фонтанке» подтвердили происшествие.