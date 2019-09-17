«Народ на остановке в шоке». В Петербурге лошадь хотела сесть в троллейбус, но передумала

Компанию петербуржцам, ожидающим общественный транспорт на оживлённом Ленинском проспекте утром 17 сентября, составила лошадь.

«Под ЗСД щиплет травку чей-то коняшка. Поблизости хозяев не видно... Народ на остановке в шоке», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Животное заглянуло в открытую дверь остановившегося троллейбуса, но входить не стало. «Это был не его номер маршрута, вот и не поехал», – объясняют в комментариях.

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Лошадей в этом месте видят не первый раз. Например, год назад «Фонтанка» рассказывала о том, как отреагировали на «иппотерапию» пациенты больницы на Костюшко.

Местные жители сообщают, что неподалёку находится конюшня и «они всегда там газон подравнивают». «Около ЗСД постоянно пасутся, раньше ещё верблюд с ними гулял», – пишет Алексей. Андрей даёт точные ориентиры: «Когда заезжаешь на ЗСД со стороны Дунайского, смотрите вниз справа, там конная ферма, в этих местах лошадки постоянно ходят». «Там рядом в гаражах конюшня, которая промышляет городским прокатом. <…> У них периодически кони пытаются сбежать через ЗСД, и рано или поздно это очень плохо кончится», – предрекает Аннет.

Действительно, животные, безнадзорно гуляющие вдоль дорог, представляют опасность. Летом на Выборгском шоссе под машину попал жеребёнок после того, как в течение минимум месяца местные жители в соцсетях били тревогу, требуя, чтобы хозяева расположенной по соседству конюшни забрали лошадей.