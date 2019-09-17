Власти Чехии решили поднять вопрос об отмене признания независимости Косово

Отмена признания Чехией независимости Косово будет обсуждаться на встрече чешского премьер-министра Андрея Бабиша с главами МИДа и МВД, заявил Бабиш после встречи с президентом страны Милошем Земаном. Об этом 17 сентября пишет РБК со ссылкой на газету «Лидове новины».

Издание отмечает, что во время своего визита в Сербию на прошлой неделе президент заявил, что хотел бы обсудить возможный отказ Чешской Республики от признания Косово независимым государством. Однако Бабиш заявил, что не видит причин для того, чтобы чешское правительство изменило свое решение по Косово. «Я не могу принимать решения от имени правительства, оно станет предметом некоторого обмена мнениями», — добавил премьер-министр, отметив, что дебаты по вопросу пройдут и в правительстве страны.

Косово объявило о своей независимости 17 февраля 2008 года. После этого Косово признали большинство стран ЕС, в том числе Чехия. В конце мая ситуация между Белградом и Приштиной обострилась. Тогда власти Косово заявляли, что они проводят на севере полицейские рейды. Впоследствии стали сообщать об аресте проживающих в регионе сербов. Президент Сербии Александр Вучич привел войска в полную боевую готовность. В то же время он признал, что страна потеряла контроль над Косово.