У колонии, где пресса встречает Кокорина и Мамаева, машина едва не задавила журналиста. Ему вызвали скорую

Дорожно-транспортное происшествие случилось у ворот колонии в Белгородской области, откуда сегодня выйдут футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Автомобиль, ожидающий спортсменов, наехал на ноги журналисту, тоже приехавшему встречать освободившихся.

Об этом утром 17 сентября сообщает Znak.com со ссылкой на проект «Подъем». Так как точное время освобождения именитых фигурантов дела о хулиганстве неизвестно, пресса столпилась у ворот ИК-4 с самого утра, с момента подъема в исправительном учреждении. В толчее произошло неприятное: машина, которой предположительно управлял кто-то из родственников футболистов, наехала на ступни репортеру. Ему вызвали скорую.

По информации прессы, полиция накануне устроила рейд по окрестным гостиницам, чтобы переписать данные фанатов, приехавших встречать кумиров. Правоохранительные органы опасаются провокаций.