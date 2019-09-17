«Я тот, кто не хотел бы войны». Трамп заявил, что не хотел бы воевать с Ираном из-за атаки дронов на Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы избежать войны с Ираном после атаки дронов на нефтяные объекты компании Saudi Aramco.

Американский лидер отметил, что, видимо, именно Иран стоит за нападением на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. При этом он добавил, что у США много вариантов, и Вашингтон хочет точно определить, кто стоит за атаками, пишет 17 сентября РБК со ссылкой на Reuters.

«Я тот, кто не хотел бы войны», — сказал он. Однако Трамп заявил, что военные действия со стороны США могли бы быть пропорциональным ответом на нападение беспилотников.

Атака дронов на сооружения компании Saudi Aramco произошла в ночь на 14 сентября на крупнейших месторождениях нефти в Абкайке и Хурайте. В результате возникли пожары.

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Ответственность за нападение взяли на себя хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах». При этом в Эр-Рияде заявили, что при атаке использовалось иранское оружие. Представитель арабской коалиции аль-Малик отметил, что нападение совершили не из Йемена.

The Washington Post со ссылкой на источники писало, что администрация американского президента обдумывает военный ответ на атаки дронов в Саудовской Аравии. Один из собеседников издания отметил, что, по версии властей США, хуситы либо не участвовали в нападении, либо действовали не одни.