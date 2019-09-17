«Важный прецедент». Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка

Кипрская структура российского миллиардера Виктора Вексельберга из-за американских санкций против него не может получить проценты по займу, который она предоставила британскому банку Cynergy еще до введения санкций. Информация об этом стала известна из решения Высокого суда Англии и Уэльса, пишет 17 сентября РБК.

Это важный прецедент: он опасен для российских бизнесменов и компаний, попавших в американские санкционные списки. Британский суд признал, что институт вторичных санкций США (риск применения американских санкций против зарубежных лиц за сделки с «токсичными» россиянами) фактически освобождает иностранного заемщика от ответственности за неплатежи в адрес подсанкционного лица.

Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.

В апреле 2018 года Вексельберг был внесен в черный список американского Минфина (SDN-лист). По закону CAATSA 2017 года за совершение существенных финансовых транзакций в интересах Вексельберга любой иностранный банк может лишиться доступа к американской финансовой системе.

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Lamesa и Cynergy заключили договор о предоставлении британскому банку кредита на сумму ?30 млн ($37 млн) в декабре 2017 года. Тогда Cynergy еще принадлежал кипрскому Bank of Cyprus, в котором Lamesa Вексельберга была одним из крупнейших акционеров (Bank of Cyprus продал британское подразделение в июле 2018 года).

По состоянию на сентябрь 2019 года у Cynergy образовалась задолженность перед LIL по невыплаченным процентам на сумму ?3,6 млн.

В CBL объяснили прекращение выплат структуре Вексельберга тем, что это противоречило бы американскому законодательству и нанесло бы британскому банку существенный ущерб, так как у него есть долларовые активы, которые могут быть заморожены в США. CBL указал на слушаниях, что, согласно договору о займе с Lamesa, неплатеж не является неисполнением обязательств по договору, если транзакции не могут быть осуществлены в силу обязательств перед законом.

В CBL дали понять, что задолженность будет погашена, как только риски американских санкций утратят актуальность.

Юристы LIL не согласились с такими объяснениями, подчеркнув, что санкции США не распространяются на территорию Англии, откуда должны производиться выплаты в адрес LIL в фунтах стерлингов.

Однако суд встал на сторону CBL, посчитав, что к британскому банку действительно могут быть применены американские вторичные санкции и что CBL обязан подчиняться американскому режиму.