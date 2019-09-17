На Невском тушили пожар в доме. Эвакуировали десять человек

Пожар на главной улице Петербурга тушили в ночь на 17 сентября. Огонь вспыхнул возле Московского вокзала.

Как сообщили в городском управлении МЧС, пожар начался в доме 120 по Невскому проспекту около четырех утра. На втором этаже горело помещение на площади 12 квадратных метров. С третьего этажа эвакуировали 10 человек. С огнем справились за час.

На месте работали 3 единицы техники и 15 человек личного состава. При пожаре никто не пострадал.