Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия из Украины в Россию. Возили через Литву

Одну из схем контрабанды оружия из Украины в Россию раскрыла Таможенная служба Белоруссии. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» 17 сентября рассказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

По словам чиновника, части оружия транзитом через Белоруссию переправляли в Литву, а затем уже более крупными партиями ввозили в Россию. Он добавил, что в результате спецоперации в России обнаружили большое количество оружия. «Это автоматы, пистолеты, стрелковое оружие в виде винтовок, это около 9 тыс. боеприпасов», — уточнил Сенько.

Кроме того, как отметил глава таможенного комитета, зафиксирован рост провоза через границу наркотических и психотропных препаратов. «Было возбуждено 129 уголовных дел по фактам попыток перемещения наркотиков», — сказал он.

В начале сентября белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынушего оттуда потока оружия.

Государственная пограничная служба Украины в ответ заверила, что количество попыток контрабанды оружия через границу значительно уменьшилось.