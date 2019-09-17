Власти планируют ввести новые ограничения на продажу спиртного в России

Правительство составило отзыв на подготовленный депутатами Госдумы законопроект, который запрещает продажу алкоголя в барах, ресторанах и кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с залами обслуживания до 20 кв. м. Об этом 17 сентября пишет «Коммерсантъ», который ознакомился с копией отзыва.

Как пишет издание, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что население негативно относится к размещению питейных заведений в зонах жилой застройки, а из-за частых нарушений, происходящих на прилегающих к жилым домам территориях, поступает огромное количество жалоб.

Несмотря на то, что в отзыве правительства говорится, что ограничение по площади зала может негативно сказаться на рентабельности добросовестных владельцев заведений и способно привести к их закрытию, «концептуально» в кабмине поддержали эту инициативу при условии доработки деталей ко второму чтению.

В среду, 18 сентября, законопроект рассмотрит думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

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Источник «Коммерсантъ», близкий к комитету, сообщил, что в целом этот законопроект планируется поддержать и он он может быть принят уже в эту сессию.

В марте этого года Минздрав представил поправки в законодательство, которые запрещают продажу крепкого алкоголя до 21 года. В ведомстве предложили запретить до этого возраста покупать алкоголь крепостью более 16,5%.