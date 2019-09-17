Федералы дадут Петербургу на дороги 13 млрд до 2024 года. И еще на широтную магистраль
Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) в Петербурге начнут строить в 2020 году. Закончат в конце 2024-го.
Транспортные проекты обсуждались 16 сентября на совещании в Смольном под руководством заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова. В последний момент мероприятие закрыли для прессы. Как сообщается в итоговом пресс-релизе, правительство Санкт-Петербурга совместно с федеральными органами власти отобрало и проработало 6 первоочередных проектов развития дорожной и транспортной инфраструктуры. Это Широтная магистраль скоростного движения, Южная широтная магистраль, строительство Южно-Волхонской дороги, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе и строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. В финансировании первого этапа ШМСД планируется участие ООО «Магистраль северной столицы», федерального и городского бюджетов. На остальные 5 проектов федеральный центр выделит до 2024 года 13 млрд рублей.
Напомним, в феврале Смольный попросил у министерства транспорта на развитие дорожной инфраструктуры 18 млрд рублей.
Справка:
Напомним, что городские власти собирались начать строительство магистрали в 2019 году, а завершить к 2024-му. Шестиполосная трасса начинается от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, проходит преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересекает Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и доходит до КАД в районе Кудрово. Общая протяженность городского участка составляет 14,2 км. За пределами города ВСД протянется до Колтушского шоссе в сторону Всеволожска (дорога шириной в 4 полосы и протяженностью 5 км), а также до Мурманского шоссе (дорога шириной в 6 полос и протяженностью 8,2 км). На все строительство городской части потребуется 159 млрд рублей, а участок в Ленобласти возведут за 11 млрд. Предполагается, что половина денег (79,5 млрд рублей) на строительство будет выделена из бюджета, еще половину оплатит инвестор, который в течение 30 лет будет взимать плату за проезд. Проезд по первому участку обойдется в 90 рублей, по второму – в 120 рублей, по третьему – в 90 рублей.