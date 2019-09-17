Федералы дадут Петербургу на дороги 13 млрд до 2024 года. И еще на широтную магистраль

Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) в Петербурге начнут строить в 2020 году. Закончат в конце 2024-го.

Транспортные проекты обсуждались 16 сентября на совещании в Смольном под руководством заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова. В последний момент мероприятие закрыли для прессы. Как сообщается в итоговом пресс-релизе, правительство Санкт-Петербурга совместно с федеральными органами власти отобрало и проработало 6 первоочередных проектов развития дорожной и транспортной инфраструктуры. Это Широтная магистраль скоростного движения, Южная широтная магистраль, строительство Южно-Волхонской дороги, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе и строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. В финансировании первого этапа ШМСД планируется участие ООО «Магистраль северной столицы», федерального и городского бюджетов. На остальные 5 проектов федеральный центр выделит до 2024 года 13 млрд рублей.

Напомним, в феврале Смольный попросил у министерства транспорта на развитие дорожной инфраструктуры 18 млрд рублей.